“Распущенных” депутатов не накажут?

Жить становится все хуже. Молодежь уезжает из Азербайджана. Сотни тысяч наших соотечественников в Германии и других странах Европы прячутся от Алиевской диктатуры. Только на этой неделе состоялись протесты перед зданием Бундестага с просьбой о помощи нелегальным мигрантам, которых ждет верная смерть в Азербайджане. Реадмиссия обратно в Азербайджан станет для них гибелью. Оппозицию, журналистов и правозащитников убивают, арестовывают и устраивают подстроенные “автонаезды”.

Азербайджан готовится к новой передаче, а точнее узурпации власти со стороны жены диктатора Мехрибан Алиевы. Медленно, но верно избавляются от кадров Гейдара Алиева и заменяют их Пашаевскими “мальчиками”, так прозвали в народе кадров Мехрибан Алиевой. Однако, Мехрибан Алиева получила народную славу как реформатор и делает все правильно. Именно она стоит за роспуском самого безобразного Парламента в истории Азербайджана. Именно “благодаря” заслугам депутатов этого Меджлиса Алиевы чуть было не потеряли рейтинг, однако он значительно упал. Скоро в рамках проводимых реформ будут отстранены от занимаемых должностей В. Эйвазов, Б.Эйубов, К. Гейдаров, З. Гасанов, Э.Гулиев и другие силовики.

Из-за инфляции реальная зарплата упала на 20-25%. Ожидаются крупные митинги и протесты. Острота положения достигла такого размаха, что люди отказываются от Алиева. Социальный кризис в Баку обостряется с каждым днём. Грядет революция. Алиевам необходимо восстановить свое имя, а для этого понадобится жесткая реакция по отношению к депутатам распущенного Меджлиса. Народ ждет арестов.

В разговорах азербайджанцев этой осенью самое важное место занимал вопрос о том, что станет причиной революции и когда она произойдет? Депутаты выпили столько народной крови. Будет ли революция из-за социального кризиса или полнейшей деградации Алиевского режима? Вторая версия проще: в Азербайджане дела шли бы хорошо, но подрывные элементы вроде анти-народного парламента, стали вредительствовать, и помешали Алиеву стать хорошим лидером, бросили Азербайджан в смуту. Народ почти отказался от Алиева.

Не будем забывать, что в этом году вышли десятки тысяч на улицы – предыдущий митинг был совсем недавно, а в январе 2019-го на улицы вышло более 30 тысяч человек. Вызвали эти народные волнения всякие скандалы вроде Парламентского “Саатгейта” и “Стриптизгейта”, острый кризис в районах, бедность, а также бесправие людей в городах, недовольство средних городских слоев своим положением и бандитское поведение наших депутатов, нерешённый Карабахский вопрос. А также коррупция, которая тоже была вызвана несовершенством нашей власти. Власть стала причиной недостаточной модернизации общества в целом. “Реформы”, проводившиеся Алиевым и его министрами после митингов, то есть нехотя, под давлением, дали весьма ограниченный результат. Так что новая волна народных волнений вероятна.

Нагрузка всяких фестивалей для экономики оказалась слишком тяжела. Приведём цифры. Бюджет покрывается за счёт нефти, что ведет к росту цен. Они выросли более чем в два раза. Солдатам не хватает продовольствия, они устали от окопов, а сын депутата развлекается на Ибице и получает под глаз от бандитов и отдает им часы за полтора миллиона! Сотни сограждан покидают Азербайджан, женщины уезжают на заработки в качестве проституток в Турцию и страны арабского мира. После тяжёлых потерь 2016-го года в армию призывают молодёжь, не подготовленную к армейской жизни. Новобранцев готовят к отправке на фронт в тыловых гарнизонах и перспектива отправиться на передовую вызывают отчаяние и ненависть к Алиевым.

В городе идут слухи, что депутаты отделались легким испугом и уже собирают деньги на переизбрание…