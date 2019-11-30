Роспуск Парламента или очередной фарс?

Общественность ликуя и радуясь обсуждает роспуск Парламента и последующее наказание депутатов, рейтинг руководства страны поднялся. Однако в коридорах Милли Меджлиса идут другие разговоры. Якобы, депутаты Парламента составляют списки новых депутатов и готовят крупную сумму денег с целью “взятки” Мехрибан Алиеве. Говоря простым языком, депутаты не будут наказаны, а роспуск Парламента нужен для сбора средств в личную казну “Первой Леди”. Более того, по словам депутатов требуется всего лишь “заплатить небольшую дань”, то есть откупиться от наказания и не создавать скандалов до новых выборов.

Согласно информации распространенной информационным агенством Регнум и другими изданиями: “Представители правящей партии, так и оппозиционные силы осознают историческую ответственность момента. В структурах исполнительной вертикали Азербайджана происходят серьезные перемены, сегодня этот процесс захватил и представительную власть. Есть прогноз, согласно которому после внеочередных парламентских выборов могут быть назначены внеочередные президентские выборы, когда на пост главы государства будет баллотироваться Мехрибан Алиева. Однако это всего лишь предположение. События в Баку набирают ход.”

Если действительно роспуск Парламента это начало реформ, а не фарс, то должны последовать аресты членов депутатского корпуса. Либо же, депутаты-кровопийцы и вправду смогут откупиться от наказания “заплатив дань” всемогущей Леди номер 1? Время покажет. Все внимание на Меджлисе.