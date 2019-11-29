Подрабатывал на “стриптизе”, а взамен получил роспуск Парламента…

Вчера в Азербайджане разорвалась “политическая бомба”. Президент Алиев распустил самый позорный “Парламент” в истории Азербайджана. Роспуск “Стриптиз” Меджлиса был поддержан абсолютно всеми. Более того, роспуск Парламента стал кульминацией всего того позора, который происходил в нашем Милли Меджлисе в последние годы. Обнаружились доходные коммерческие объекты принадлежащие депутату номер 1, экс-спикеру Парламента Огтаю Асадову. Однако, это не просто высоко-прибыльный бизнес, а особый бизнес. Бизнес, которым спикер Парламента опозорил всю нацию, бизнес который поставил на колени Азербайджанскую государственность и парламентаризм. Октай Асадов инвестировал миллионы в стриптиз-развлекательный центры в столице России, Москве. На исторической улице названную в честь Азербайджана, Бакинская, где должны стоять памятники Низами, Физули и Микаилу Мушвигу, наш Спикер Октай Асадов и его жена Земфира Асадова содержали самый настоящий притон в котором веселились московские армяне. Это был позор для всей страны и дебаты вокруг этого еще долго будут будоражить умы Азербайджанцев.

Во время празднования 100-летия Парламента Азербайджана когда правительство должно давать отчет народу о деятельности Милли Меджлиса выясняется, что руководство высшего законодательного органа вместо принятия законов на пользу народа, занимается развитием своего стриптиз бизнеса. Поступок спикера Асадова стал пощечиной не только всему Парламенту, но и всему народу. Ильхам Алиев не на шутку разозлился и выгнал спикера из своего кабинета.

Экс-спикер и его семья пользуются уникальными привилегиями, а именно специальным кортежем, охраной, государственными дачами, ВИП салонами в аэропорту, неприкосновенностью и тд. Почему Асадов не подумал об этом когда стал скупать имущество за границей. Задумалась ли хоть раз госпожа Асадова, что она супруга Председателя Парламента? Супруга руководителя Высшего законодательного органа суверенной Азербайджанской республики?

Асадов украл столько денег у государства, что еще десятки лет его потомки могут жить как короли, ну скажите зачем нужно было открывать стриптиз в Москве на улице, которая гордо носит название нашей столицы Баку. Говорят, у него миллионы в Турции, Хорватии, Испании, Германии. Более того, он отправил управлять стриптиз-бизнесом свою жену… Представьте себе, сколько армян и недругов нашего народа утехались в “Капризе”? Как можно думать и говорить о патриотизме, когда спикер вместе со своей женой держат такие заведения? Можно ли верить Парламенту, когда главный депутат выступает почти в роли “сутенера”?

Говорят, что Президент Алиев поручил издать новый закон, по которому депутаты и их семьи не должны владеть имуществом за границей. Сейчас у общественности два вопроса: кто пойдет в новый Парламент и как накажут провинившихся депутатов?