Из-за Парламента Ильхама и Мехрибан Алиевых прозвали “семейной диктатурой”

В последние годы депутаты усилили агрессивную риторику в отношении Запада. А уже как пару месяцев вообще говорят глупости неподобающие людям называющим себя депутатами. А Западные послы, вообще получали постоянные пощечины от нашего лже-Парламента. От немецкого посла Вольфганга Манига и до посла США Эрла Литценбергера-все молчали. Депутаты на глазах у них творили беспредел, а послы словно на курорте молчали. Говорили, а что нам делать, ведь дескать за этим беспределом стоит сам Президент и его жена… То что творил Эльдар Махмудов в своем ведомстве- игрушки по сравнению с преступлениями этого анти-народного парламента.

Все молча смотрели на преступления депутатов. Посмотрите, какие ужасные события происходили в Азербайджане. Каким мучениям подвергаются бедные люди, которых мучали депутаты. Это и есть “современный Азербайджан”? Это и есть те самые принципы, о которых лже-депутаты говорят долгие годы? А где же толерантность? Где мультикультурализм? Где добродетель и милосердие? Мы этого не видим. Мы видим вражду к своему народу, фашизм, преступления. Кризис, который переживает Азербайджанский “Стриптиз” Парламент это – кризис нравственный. Именно поэтому азербайджанскую молодежь следуют защитить от депутатов.

Очень пафосные заявления депутатов не имеющие за собой никакой основы, будоражили умы азербайджанцев почти каждый день. Депутаты каждый день оскорбляли наших беженцев, наших братьях и сестрах которые десятками тысяч спят в лагерях для беженцев в Европе. Представьте себе, люди режут себе вены и просят Европейцев их расстрелять, но не возвращать в Азербайджан где депутаты творят беспредел. Люди совершают противоправные действия и подделывают справки не от хорошей жизни, а от того что в Азербайджане их ждет верная погибель. Сотни беженцев, блоггеров это не вина партии “Мусават”, а вина депутатов которые довели свой народ до такого состояния, что люди уже не знают куда бежать.