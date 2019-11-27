В этой статье мы постараемся довести до читателя ход мыслей диктатора Алиева и его жены. Задача не из простейших, однако возможная. А точнее мы затронем последние выступления диктатора и его тезисы о необходимости идеологии. Итак, почему диктатор заговорил о необходимости новой идеологии именно сейчас? Начнем с этого.

Диктатор стал понимать, что Азербайджанская власть сегодня походит на большой мыльный пузырь. Он прекрасно осознает, что любой мелкий бунт пошлет эту диктатуру на полки истории. В народе над диктатором и его женой смеются, обсуждают, насмехаются и конечно же ненавидят. Диктатор и его жена понимают, что сейчас их власть напоминает дом на большой шумной улице с большой красивой дверью, но со сломанным замком. То есть, любой проходящий по улице может зайти в этот дом и вынести все что захочет. Так и наша власть сегодня. Любой маломальски адекватный политик сможет сегодня получить эту власть. Стоит лишь захотеть и не бояться иллюзии того, что Алиевы всесильны. Алиев уже становится прошлым. Прошлым в котором не было чести, радости, а была лишь коррупция и лицемерие. Люди стали это понимать и осознавать. Вот поэтому, диктатор заговорил сейчас об идеологии.

А может ли война стать идеологией? У этой власти нет фундамента, нет идеи ради которой народ бы мог пожертвовать собой. Карабах? Нет, уже не получится обманывать народ. Азербайджанцы поняли, что Алиев начинает имитацию войны только тогда когда у него начинаются экономические проблем, чтобы отвлечь народ.

Что еще может стать новой идеологией народа? Может “политика” Вице-Президента, простите Вице-Диктатора Мехрибан Алиевы? Это вообще курам на смех. Ее больше интересуют вечерний макияж, чем Азербайджан. Мехрибан Алиева это не Ангела Меркель и никогда ею стать не сможет. Не потому что она хуже, а потому что она другая. Политиком становятся закаляясь в политических боях, в бесконечных дебатах, триумфах и провалах. Мехрибан ханым же обычная женщина из города Баку, которая в один прекрасный день утром проснулась и муж ей сделал подарок сделав ее заместителем диктатора, то есть как они это называют “Вице-Президентом”… Вот и все, в этом и есть весь секрет. О какой тут идеологии может идти речь? Идеология “шоппинга”? Или идеология ежемесячных пластических операций? Пройдут годы и азербайджанцы будут над этим смеяться, что мол “помните у нас был диктатор, который свою жену заместителем сделал”. Ирония заключается в том, что и Мехрибан, и Ильхам Алиевы это в глубине души понимают…

Что еще может стать новой идеологией Алиевых? Может быть покойный Гейдар Алиев? А как он сможет стать идеологией когда его так опустили поставив на один уровень с домохозяйкой в одночасье ставшей “Вице-Президентом”? Да, да именно так. Зайдите в кабинет к любому чиновнику и вы увидите там “святую троицу”, портреты в одну линию, Гейдар Алиев, Мехрибан Алиева и Ильхам Алиев… То есть, власть поставила Гейдара Алиева на один уровень с Мехрибан Алиевой. И как можно сделать идеологией человека, который допустил такой балаган в своей семье? А давайте пусть ответит Севиль Алиева и другие члены Алиевской семьи, как они относятся к тому, что Мехрибан Алиеву вешают в купе с Гейдаром Алиевым на одной стене, на одном уровне. На этом уровне он и останется в памяти народа, как человек допустивший этого.

Давайте двигаться дальше. Что еще может стать идеологией власти? Может ненависть к оппозиции? Ненависть к Али Керимли? Давайте подумаем вместе. В последние дни Ильхам Алиев, кстати в первые в своей карьере, устраивает нападки на одного из лидеров оппозиции Али Керимли. Ильхам Алиев опустился до такого уровня, что без каких либо аргументов стал обзывать Али Керимли бранными словами. Назвал его “трусом”, сказал что якобы Керимли радовался факту смерти покойного Президента Эльчибея и назвал его карьеристом. Конечно же, это выдумки Ильхама Алиева, а что еще остается делать когда в республике обстановка революционная? Надо строить идеологию на выдумках, на фактах которых просто нет. На глазах у всего мира лидер Али Керимли вышел навстречу деспотической машины диктатуры и стал лидером сердец Азербайджанцев. Храбрый, отважный, харизматичный-вот какой Али Керимли. После последних протестов в Азербайджане сильные мира сего, весь Запад пришел к согласию, что Керимли надо поддержать. Сам того не осознавая, Али Керимли получил зеленый свет на президентство. Оттягивает его президентство только лишь один факт-отсутствие протестов. Чем быстрее возобновятся протесты, тем быстрее фронтовики придут к власти. Поэтому, как мы видим на ненависти к народным любимцам и героям идеологию не построить…