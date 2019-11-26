Почему судьбы жен диктаторов похожи?

Цивилизованный мир в всегда был шоке от диктаторов и их жен, а у нас жена Мехрибан ханым еще по совместительству и заместитель диктатора. Помните когда весь мир писал о супруге Бен Али, что когда Тунис нищенствует и голодает, а его правителям везут мороженое из Сен-Тропе на самолете… В Азербайджане все повторяется точь в точь, только хуже. Население ненавидит “первое” семейство Азербайджана и считает его “мафией”, также как в Тунисе и Ливии. Масштабы вседозволенности, бандитизма, и бесчеловечного произвола всплывают только потому, что наши коллеги-журналисты неустанно раскрывают правду народу. Большинство азербайджанцев живет в бедноте, семья диктатора Алиева не знает, куда девать миллионы. Поговаривают, что диктатор Алиев даже испугался наказать главу нефтяной компании, сына которого побили на Испанском курорте и отняли часы стоимостью в 2 миллиона долларов. В Тунисе жену диктатора Лейлу Трабелси за особое отношение к роскоши нередко называли “арабской Леди Макбет”, у нас в Азербайджане тоже уже понапридумывали имен жене диктатора.

А теперь, посмотрим что писали газеты про жену диктатора Туниса: “53-летняя Лейла мухлевала еще на заре своей политической карьеры. Выросшая среди десяти братьев девушка получила минимальное образование и работала обычной парикмахершей. На политический олимп дама прыгнула после того, как вышла замуж за Бен Али в 1992 году. Вообще-то познакомилась она с ним гораздо раньше, когда будущий президент был “всего лишь” генералом. Он состоял в браке и воспитывал трех малолетних дочерей. Но предприимчивую красотку эта “помеха” не остановила, и вскоре она стала его любовницей (разница в возрасте у них – 21 год). Лейла сыграла на главном комплексе мужчины – отсутствии наследника. Сказав, что ожидает мальчика, она заставила Бен Али развестись. И как-то сумела сохранить семью, когда на свет божий появилась девочка. А следом и вторая. Сына президент дождался только с третьей попытки. Первая леди обожала спортивные машины (в гараже стояло больше 50 штук), летала за покупками исключительно в Дубай, где за раз спускала сотни тысяч долларов. Не отставали и дочурки – упакованы как принцессы, в домашних питомцах – тигр, которого кормили отборными деликатесами. Больше всего в Тунисе ненавидели младшую дочь президента Несрин, которую сравнивали с закончившей свою жизнь на гильотине Марией Антуанеттой. Именно Несрин любила заказывать во дворец еду из разных концов света. Правда, все это роскошество слегка прикрывалось пафосной благотворительностью. Лейла возглавляла множество попечительских фондов, боролась с раком, основала Организацию арабских женщин. Зарубежные СМИ, в том числе и в России, даже присуждали ей титулы “человек года”.”

Ну как дорогие друзья? Напоминает Азербайджан? Продолжим искать паралели:

“А многочисленная родня супруги президента Бен Али и вовсе сколотила семейный клан. По богатству и влиянию он сравнялся с президентским. А сам Бен Али в итоге оказался под каблуком у жены. Главным “паханом” в женушкиной родне стал один из братьев Лейлы Белхассен Трабелси. Мафиози ведал перестановками в правительстве и в Центробанке, а также не гнушался собирать дань с крупных и мелких бизнесменов. Так, например, в прессе всплыл скандал с McDonald’s. Американская сеть фаст-фуд не смогла проникнуть на рынок Туниса, отказавшись играть по коррупционным правилам семейства Бен Али. Пытавшихся противостоять “Семье” губернаторов снимали, пародирующих ее актеров – бросали за решетку. “Это воры и убийцы. Единственная цель – делать из всего на свете деньги”, – рассказывают журналистам взбунтовавшиеся туниссцы. Теперь семейка паразитов отсиживается в Саудовской Аравии. У Бен Али, по официальным данным, накоплено 5,5 миллиарда долларов – деньги в основном лежат на счетах во французских банках. А перед самой революцией почуявшая неладное Лейла спешно вывезла в Дубай 1,5 тонны золота из Центробанка стоимостью в 45 миллионов евро.

Бен Али сейчас обосновался в Джедде под охраной саудовских солдат за высокими стенами одного из королевских дворцов. Сколько они проживут у саудовцев, неизвестно. Тамошнее праительство со сроками пмока не определилось.Дочери с зятьями и их тетки бежали в Париж и живут под круглосуточной охраной в гостинице “Диснейленд”, выкладывая в сутки за каждый номер по 500 долларов. Таких денег подавляющее большинство тунисцев, кстати, никогда и не видело.”

Как видите народ Туниса смог избавится от паразитов, от диктатора Бен Али и его жены, которая привозила самолетами мороженое из Европы. И не далек тот день когда народ Азербайджана станет свободным и будет вспоминать времена Алиевского застоя, самого ужасного и бесславного периода нашей истории…