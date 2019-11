İlham Əliyevin isterik cavabı nəyin əlamətidir?

Sizcə, İlham Əliyev 19 oktyabr mitinqindən sonra niyə belə isterikaya düşüb? Diqqət etmisinizsə, həmin etiraz aksiyasından sonra adam kabinetdə rahat otura bilmir. Gah küçə-küçə düşüb insanlarla “özçəkim” edir, gah “islahat nağılları” silsiləsindən yeni şou ssenarisi uydurub gənc kadrlarla qəbul keçirir, gah da rayonlara çıxıb görüşlərdə qeybətcil qarılar kimi opponentlərinin arxasınca deyinir. Böyük dərddir, adam qanunları əlağacına çevirib 3 dəfə özünü prezident seçdirib, bütün dövlət resurslarını öz təbliğatı üçün səfərbər edib, hər şeyi nəzarətdə saxlayan bir despotik rejim qurub, amma yenə də qorxur. Qorxu və siyasi opponentləri qarşısındakı zəiflik kompleksi onu daha da özündən çıxarır. Onun aqressivliyinin əsasında duran başlıca səbəb də qorxaqlığını ört-basdır etmək cəhdidir. Adam polis kardonunun arxasından başını çıxarıb birillik AXC hakimiyyətini küçə ritorikası ilə təhqir edir. Əsas hədəf də AXCP sədri Əli Kərimlidir. “Onlar, sadəcə, savadsız adamlar idi. Dövlət katibi isə keçmiş komsomol fəalı, karyerist və qorxaq adam idi. Onun qorxaqlığını bütün Azərbaycan xalqı bu yaxınlarda bir daha gördü.” Əliyevin hansı qorxaqlıqdan bəhs etdiyini bilmirik, amma Əli Kərimlinin adı gələndə tüklərinin nədən biz-biz olduğunu yaxşı anlayırıq. Adam hakimiyyəti xalqın iradəsinin ziddinə, zorla qəsb edib və o üzdən də, qarşısındakı güclü siyasi rəqib yuxusuna haram qatır.

Fikir vermisinizsə, 16 ildə Əliyev əsl siyasi rəqibinin adını bircə dəfə də dilinə gətirməyib. Görünür, Əli Kərimlinin adı belə adam üçün qorxuludur. “İndi son hadisələr də göstərdi ki, o, hansı hünərə sahibdir. Yəni, bu isterika, bu paranoya, bu qorxaqlıq, – özünü lider sayan hansı adam özünə rəva bilər ki, bunu nümayiş etdirsin və ondan sonra bütün millətə bəyan etsin ki, mənə qarşı zor tətbiq ediblər. Bu, yalandır. Özünə hörmət edən, ləyaqəti üstün tutan hansı adam belə söz deyər. Bax, bu adam prezidentlik iddiasında olub və bu gün vaxtilə xalq hərəkatı tərəfindən yaradılmış Xalq Cəbhəsinə rəhbərlik etməyə çalışır”. Anlaqlı vəziyyətdə olan bir dövlət başçısı bu şəkildə danışarmı? Dövlət başçısı danışmaz, amma Əliyev kimi bu posta təsadüfi sahiblənmiş bir siyasi marionetka danışar. Şübhəsiz, Əli Kərimli də onun cavabını verdi və söhbətə belə nöqtə qoydu: “Kimdir qorxaq – polisin arxasında gizlənən, yoxsa tək-tənha polisin qarşısına çıxan?”

Bəli, İlham Əliyev on altı illik hakimiyyəti dövründə yalan və riyakarlığı dövlət siyasətinə yeritmiş bir adamdır. Ölkəni uçuruma aparan siyasi yalan maşınının sükanı arxasında da onun özü dayanır. On altı ildir o, öz yalanları ilə xalqı aldadır və onları əzib ram etmək üçün bütün irticaçı üsullardan istifadə edir. On altı ildir bir ailə neft milyardlarına ümid bağlayan xalqın arzularının üstündən o baş-bu başa keçib, lüks həyatı üçün ölkəni istədiyi kimi talayır. Ata Əliyevin on illik hakimiyyətini də üstünə gəlsək, iyirmi altı il keçib, neftdən gələn 148 milyard havaya sovrulub, Qarabağ nağılları yalan çıxıb, yüz minlərlə həyatlar məhv olub. Ölkə insanı qan donduran bir yoxsulluq və zəlalət girdabında. Milli maraqlar ayaqlar altında, ortada dövlət və dövlətçilik adına heç nə yox. Və belə bir acınacaqlı mənzərə qarşısında İlham Əliyev çıxıb bir illik AXC hakimiyyətini lənətləyir. “Utanmasan, oynamağa nə var” deyərlər belə yerdə. Bu adamlar 26 ildir utanmadan elə beləcə oynayırlar. İştahaları da böyükdür, hələ uzun zaman da oynamağa davam etmək planları qururlar. Elə AXCP sədrinə də bu çirkin planı pozmaq istədiyinə görə qəzəblidirlər. İlham Əliyev 19 oktyabrda Əli Kərimlini və ona yaxın şəxsləri xüsusi qəddarlıqla döydürməklə qorxduğu hədəfi bir daha işarətləmiş oldu. Göstərdi ki, bundan sonra siyasi mübarizə məhz iki bəlli tərəf arasında gedəcək. Bir tərəfdə xalqın gücünə və etimadına arxalanan AXCP sədri, o biri tərəfdə isə dövlətin bütün resurslarını zorakı hakimiyyətinin müdafiəsinə səfərbər etmiş Əliyev. Hətta bu şərtlərdə də, biz haqqın, xalqın qalib gələcəyinə inanırıq, nə qədər zor olsa belə.