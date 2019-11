Müqəddəs Hippokratın və yalançı Hippokritin andı

Tanrı şahidliyində yalana and içmək

Həyat hüceyrələri çürüyüb tökülməkdə olan bir cəmiyyətdə yaşayırıq. Elə xəstə bir cəmiyyətdə ki, daha orada Hippokrat müqəddəsliyi də işə yaramır. Burda hər şey yalan donuna girdiyindən, bütün andlılar yalan danışdığından, Hippokrat andı da anlamını itirib. Bu ruhi xəstəliyin şəfası da tibbin möcüzəsinə bağlı deyil artıq. “Bütün tanrıların şahidliyində and içirəm ki, verdiyim sözə və götürdüyüm öhdəliklərə gücüm və dərrakəm çatdığı qədər əməl edəcəyəm…” Amma kimsə verdiyi sözə əməl etmir. Kimsə vədlərini yerinə yetirmək üçün əziyyətə qatlaşmır. Kimsə içdiyi andı əməldə doğrultmaq üçün addım atmır. Çevrədə bir sürü hippokrit var. Onlar hər gün yalan danışırlar, riyakar-riyakar üzə gülüb arxada ara vururlar, hər gün on dəfə sifət dəyişirlər, müqəddəs kitaba əl basıb qul haqqına girirlər. Oyun bitmir, rollar tükənmir, üzlər qızarmır. On illərdir belə bir cəmiyyətdə sürünüb gedirik, çevrəmizdə bir sürü hippokrit. Prezidenti, vitse-prezidenti, deputatı, naziri, icra başçısı! Onlar hər gün olmayan şeylərdən danışırlar, əməl edilməyəcək vədlər verirlər. Amma kimsənin bir iş gördüyü yox. Kimsənin çıxdığı səhnədə öz obrazını oynadığı yox. Kimsənin aldığı rolun haqqını verdiyi yox. Belə bir ortamda yaşayırıq, hər şeyin yalana büründüyü bir ortamda.

Bütün riyakarların başında duran hippokrit cütlük

Bu ölkədəki bütün riyakarların başında bir hippokrit cütlük dayanır- ər-arvad Əliyevlər. On altı ildir öz ağ yalanları ilə insanları uyutmağa və ram etməyə çalışan, öz məkrli niyyətləri ilə onların gözünü boyayan, dilini bağlayan amansız cütlük. Uzaq əsrlərin saray qalmaqallarını xatırlayın. Orda gedən çirkin oyunları, didişmələri, insanlara gizli qurulan torları xatırlayın. Bu cütlük o saray qəhrəmanlarını xatırlatmırmı, sizə? “Hippokrit” yunan sözüdür, dilimizdəki qarşılığı riyakar, ikiüzlü, aravuran deməkdir. Türklər beləsinə münafiq deyirlər. Münafiq – insanları bir-birinə vuran iblis xislətli varlıqlara deyilir. “İqtidar daxilində bir-birini şantaj etmək üçün mətbuatdan istifadə edən adamlar var ”- deyən prezident hippokrit deyilmi? Kim rəvac verib hakimiyyət daxilindəki o çəkişmələrə? Kim iyrənc şəkildə üz-üzə qoyub bir komandanın üzvlərini? Kimdir 16 illik hökmranlığı müddətində bir-birinə düşmən klanlar yaradıb, onları qarşı-qarşıya vuruşduran? Kimdir ölkənin nazirliklərini gizli savaşa sürükləyən? Kimdir region rəhbərlərini bir-birinə qanlı-bıçaq edən? Nazirləri qarşı-qarşıya gətirən, deputatları cəbhələşdirən, məmurları bir-birinə vuran kimdir görəsən? Kimdir komanda oyununda öz çirkin əməllərinə ortaq etdiyi adamları dara düşən kimi həbsxanaya göndərib səsini kəsən riyakar? Bu hippokrit ər-arvad deyilmi bütün bu oyunların başında dayanan və o iyrənc planları altdan-altdan düzüb qoşan?

Bir misal gətirək və goy oxucular özləri təhlil etsinlər. Klanları vuruşduran İlham Əliyevin özüdür. Hansı mənəvi dəyərlərdən söhbət gedə bilər belə komandada? Belə nifrət abu-havasında hansı komanda oyunundan söhbət gedə bilər? Bəli, cavan nazirləri Əliyev hələ də süni intriqalarla pozmayıb, lakin sistem dəyişməsə Samir Nuriyevdən az xeyir olacaq.

Hakimiyyət daxilində bir-birini sevməyən, bir-birinə nifrət edən qrupların olduğu kimsəyə sirr deyil. İqtidarda bir-birinə düşmən vəzifə sahiblərinin yer alması və didişməsi lap qədim diktaturaların texnologiyasıdır. Yüzillər boyu bütün totalitar sistemlər bu texnologiyadan bol-bol bəhrələnib. Tarixdən güclü imperiyaları qurd kimi içindən yeyən saray didişmələri haqqında az oxumuşuq? Primitiv texnologiyadır və bu texnologiya tarixdə neçə böyük imperiyanın sonunu gətirib. Deyəsən, İlham Əliyevin yanındakılardan kimsə onu inandırıb ki, hakimiyyəti uzun zaman əldə saxlamaq üçün bu üsul yaxşı işə yarayır. Bəs hakimiyyət daxilində o intriqaları yaradan və körükləyən kimdir? Şübhəsiz, elə Əliyevin özü. Əslində, klanlar məsələsi bir mifdir, onu elə o özü yaradıb. Guya bununla hamı elə düşünəcək ki, prezident özü yaxşıdır, ətrafı pis. Bu faktın özü göstərir ki, Əliyevin siyasi təfəkkürü də elə onun məsləhətçiləri kimi orta əsrlər səviyyəsində qalıb. Xalq artıq belə nağıllara inanmır və “prezident yaxşıdır, ətrafı pis” söhbəti çoxdan insanlar arasında ironik deyimə çevrilib. İlham Əliyev, oyanın, 21-ci əsrdir!

Mənəviyyat və dəyərlər: Böyük günahların uçurumu

İyirmi altı ildir xalqın qüruru ilə oynayır bu adamlar. İyirmi altı ildir qurduqları rejimin dişlərində ölkə insanının mənliyini çeynəyib tökdürürlər. İyirmi altı ildir bədbəxt xalqın arzularının üstündən o baş-bu başa sürdükləri yalan maşınında inkişaf nağılları danışırlar. İyirmi altı ildir Qarabağ yalanı üyüdür o hakimiyyət maşını. İyirmi altı ildir verdikləri boş vədlərin qaranlığında bizdən bir az da uzaqlaşır o müqəddəs yurd yerləri. İyirmi altı ildir bu vətənin bağrından qopan torpaqlara uzaqdan baxa-baxa dünyasını dəyişir insanlar. İyirmi altı illik bu saxtalığın, bu riyanın, bu oyunbazlığın içində nə həyatlar məhv olub, nə ümidlər sönüb, nə talelər qaralıb! Nə ömürlər çürüyüb həbsxanalarda, nə ailələr dağılıb, nə həyatlar qırılıb yarıda bu hippokritlərin üzündən! Qanun adına nə cinayət planları işlənib onların rahat uyuduqları saraylarda! Nə talanlar, nə oğurluqlar, nə soyğunlar baş verib ölkədə! Bir xalqın milli mənəviyyatı, müqəddəs dəyərləri, heysiyyatı tapdanıb onların yaratdıqları bu çirkabın içində! Dövlət adına, dövlətçilik adına, dövlət adamlığı adına heç nə qoymayıblar qalsın bu ölkədə. Bir oyunbaz hippokrit cütlüyün girovuna çevrilib məmləkət. Nəfsi, acgözlüyü, görməmişliyi hüdud tanımayan bu cütlüyün üzündən küllü-aləmə rüsvay olub ölkə. Çirkli barmaqları dünyanın ən uzaq sərhədlərinə kimi uzanıb bu adamların. Ölkənin var-yoxunu zirzəmi siçovulu kimi daşıyıb gizli hesablara yatırıblar. Vətən sevgisindən danışıb, şəhid ailəsinin qanpulunu yeyiblər, torpaq təəssübündən danışıb, orduya ayrılan milyonları mənimsəyiblər, mərhəmət libasına bürünüb yoxsul ailələrin uşaqpulunu kəsiblər. Azərbaycan insanının güvəndiyi bir hakimiyyət yoxdur artıq. Artıq əlini müqəddəs kitaba basıb xalqa xidmət edəcəyinə and içən prezidentin yalan hakimiyyəti var. On altı ildir polis diktaturasının arxasında gizlənib xalqına qan qusduran yalan hakimiyyəti. O yalanların xalqla hakimiyyət arasında açdığı dərin uçurum var. Böyük günahların qaranlığını daşıyır o uçurum kabusu. Və yaxında ilahi ədalət deyilən sorğu gününün gələcəyinə inanın! Min bir günah işləmiş hippokritləri udacaq o qəzəb uçurumu!