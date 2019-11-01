Митинг будет, однако позже… СРОЧНО; ВИДЕО

А теперь разложи все по полочкам, почему же 2-го Ноября не состоялся долгожданный народный протест. Он обязательно состоится, но немного позже. Уже очень скоро лидер Али Керимли объявит о новых датах.

У оппозиции появилась подтвержденная информация о том, что диктатор собирался совершить кровопролитие, а точнее у Ильхама Алиева был план убить одного или двух сотрудников полиции для того чтобы развязать себе руки для репрессий против оппозиции. Оппозиции нужно время для того, чтобы довести до мирового сообщества о преступных намерениях диктатора. Просим все посольства и ведомства занимающиеся внешней политикой Западных структур быть в курсе о намерениях диктатора Алиева. Семья диктатора пытается сделать невозможное придав оппозиции религиозную окраску. А точнее, они нанимают группы религиозных ультра-радикалов и дают им указания о саботажных действия против народа. Криминальные группы со спортивным прошлым как грибы после дождя появились в ипостаси новых политических лидеров. Так вот, эти преступные элементы действуют по косвенным указаниям семьи диктаторов. Например, Фуад Мурадов, один из таких “политических лидеров” движения, которое образовалось несколько недель назад должен был стать козлом отпущения Алиевской диктатуры. Эта так называемая группа “патриотов” получила установку спровоцировать драку и противостояние в результате которого один из членов группировки должен был получить ножевое ранение от внештатных сотрудников спецслужб или правоохранительных органов. Братоубийство должно было развязать диктатору Алиеву руки против оппозиции против которой, он начал бы новую волну репрессий. Семья диктатора Алиева перешла на особый режим удержания власти, а это значит что он хочет устроить бойню, кровопролитие, одним словом Сирию. Однако, оппозиция зная намерения диктатора не даст ему это сделать.

Наши действия:

Западные страны, их политическое руководство, парламенты и основные партии узнают о намерениях семьи диктатора от нас. Тем самым, мы предупреждаем Запад о кровавых сценариях того, что должно произойти Мы доводим нашу позицию о срочной надобности санкционировать режим и семью диктатора, включая их бизнес активы вроде “Паша-Холдинга” и тд. Мы ведем пропаганду среди народа о действиях диктатора

Чего следует ожидать?

Митинги, протесты и акции не остановятся, а продолжатся с троекраткой силой. Диктатура семьи Алиева должна уйти и шансов остаться у этой диктатуры нет. Режим Алиева должен быть санкционирован Западом, а связи Вице-Диктатора Алиевой с французскими и другими властями ЕС разоблачены

Итоги: