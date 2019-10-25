Семью диктатора Алиева под санкции!!

Во-первых, надо отметить что уже через неделю пройдет очередная акция народного протеста против режима семьи диктаторов Алиевых. Оппозиция и ее харизматичный лидер Алт Керимли перешли на тактику великих революционеров. Скорее всего, акция пройдет вечером перед зданием МВД. Сейчас по этому поводу проходят консультации в Национальном Совете. Тем временем, сегодня прошла акция у посольства США. Народ устал от диктатора Алиева и от его системы ведущий Азербайджан к большой пропасти.

Еще не совсем понятно как поступить с Алиевами после революции, так как Алиев используют агрессию против своего народа. Однако, Рубикон еще не перейден. Оппозиция обеспечит безопасность диктатора от народного гнева после его свержения. Еще до Азербайджана революции в арабском мире поставили вопрос: что делать со свергнутыми диктаторами? Дать гарантии иммунитета, как президенту Йемена Салеху? Судить, как Мубарака в Египте? Или расправиться, как с Каддафи в Ливии?

Десятилетиями диктаторы такие как семья Алиева безжалостно подавляли любые ростки свободы, нещадно грабили свои народы. И вот в арабском мире одна за другой начались революции. Первая их задача была свергнуть диктатора. Вторая – установить новый государственный порядок. Но можно ли его установить, если не выполнена третья задача: не решена судьба свергнутого диктатора? Что с ним делать? Но единого, универсального для всех стран рецепта нет. Этот же вопрос появится в Азербайджане, что делась с диктатором у которого личный бюджет оценивается в мульти-миллиардное состояние.

Когда начинается революция, диктатор или авторитарный правитель – это персонифицированное зло. Борьба с ним объединяет совершенно разные группировки. Их роднит стремление к мести. И чем больше крови готов пролить диктатор, цепляясь за власть, тем больше шансов, что для него это плохо закончится. Пример – Ливия. Ливийский лидер Муамар Каддафи обещал биться за власть до последней капли крови своих подданных. Он сдержал слово. После поимки повстанцами ненавистный диктатор был убит на месте.

Что будет делать диктатор Алиев неизвестно. Ясно одно, он упустил шанс реформ. У него был шанс наказать депутатов и чиновников, но он не сделал этого. Его депутаты и чиновники выпили столько крови у своего же народа, но расплачиваться за их действия будет семья Алиева.