Санкции против диктаторов Алиевых обязательны!

Такие люди, как семья диктаторов Алиевых, способны понять лишь язык силы. Одно из ключевых проявлений силы – санкции в отношении первых лиц государства, членов их семей и ближайших олигархов. К сожалению, страны Запада медлили с введением санкций против Азербайджанского режима. А очень и очень зря. Из-за такого халатного отношения дипкорпуса поплатились сами послы и дипломаты. Стало известно о массовой слежке за Западными дипломатами в Баку. Есть сведения, что Алиевы собирают на них компромат включая компромат интимного характера. По Алиевскому каналу Реал-ТВ пустили запись разговоров оппозиционеров с Европейскими и Американскими дипломатами… Потом, Алиев попытался скинуть это на свое окружение и попытался отвлечь внимание общества от этого скандала. Однако, это не должно сойти диктатору с рук.

Очевидно, зарубежных бюрократов вводит в заблуждение искусственная оппозиция, которая любыми способами стремится оправдать поступки диктатора. В обществе полагают, что вялое и беззубое поведение такой искусственной оппозиции, проправительских НПО является следствием некой тайной договоренности с властью. Хотя, естественно, сами герои карманной оппозиции будут это отрицать. Между тем, Запад совершенно напрасно верит, что Алиев способен на цивилизованное поведение по отношению к народу который его даже и не избрал. Выборы в Азербайджане эта отдельная история.

Избиения и дубинки против людей и своего главного оппонента Али Керимли и бесконечный цинизм в действиях и комментариях по отношению к своему народу – вот что демонстрируют жителям страны диктаторы-муж и жена Алиевы.

Это признаки того, что власть захватили люди, которые ее просто так не отдадут. В Азербайджане произошла узурпация власти теми, кто грабит и унижает этот народ уже много лет. А поведение окружения диктатора очень похоже на поведение уголовников.

Такие люди, как Алиевы и его окружение, способны понять лишь язык силы. Одно из ключевых проявлений силы – санкции по отношению к первым лицам государства, членам их семей и ближайшим олигархам. Самые большие жертвы не способны сделать столько, сколько сделает месячный арест активов двух десятков людей. Арест активов компаний диктатора.

Посмотрим как международное сообщество преследовало самые яркие диктаторские режимы последних лет.

Как это было

Страны Запада в новейшее время вводили санкции против таких правителей-диктаторов как Хусейн, Мумабек, Каддафи, Маркос, Милошевич. Санкции и теперь действуют по отношению к сирийскому лидеру Башару Асаду.

Экономические меры имеют разный масштаб, скорость имплементации и могут включать визовые запреты, замораживание” и даже арест личных активов и счетов чиновников, введение торговых ограничений на рынки США и ЕС для бизнес-структур, подконтрольных или имеющих рычаги влияния на режим.

Для санкций существует особая законодательная база. Основным законодательным рычагом влияния в ЕС являются следующие документы.

Директива 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2005 года о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма. Директива комиссии 2006/70/ЕС от 1 августа 2006 года, устанавливающая меры по имплементации директивы 2005/60/ЕС Европарламента и Совета.

Механизм внедрения экономических санкций предполагает такие пункты.

Расследование деталей связи бизнес-кругов с должностными лицами. Расследование движения средств, выявление коррупционных компонентов. Правовая оценка со стороны экспертов. Анализ портфеля активов и доказательств его связи с коррупционными действиями. Принятие соответствующих резолюций и поправок к законам о регулировании инвестиций и торговли. Реализация на практике комплекса мероприятий по заморозке активов и ограничению экспорта.

Ниже – наиболее яркие примеры введения санкций против режимов стран, где были введены ограничения демократических свобод для населения.

Сирия

Санкции были введены в мае 2011 года со стороны США, ЕС и ряда других стран, например, Швейцарии. Они были адресованы против режима Башара Асада.

Санкции включали следующие меры.

Арест счетов 129 лиц во главе с президентом Асадом и 49 фирм по подозрению в отмывании денег. Запрет на посещения стран ЕС. Асад стал практически невыездным и оказался заперт внутри страны, где продолжается гражданская война. “Замораживание” активов политиков и связанных лиц.

Будущее Асада крайне туманно. Фактически, он заложник ситуации, и ему некуда деваться. Вместе с ним заложником стало этническое меньшинство населения Сирии. В случае поражения режима Асада, его ожидают кровавые “чистки”.

Ливия

Муамара Каддафи уже нет в живых. В интернете все еще доступно видео, как над его бездыханным телом издеваются вооруженные люди.

Санкции против режима Каддафи в феврале 2011 года ввел Совет безопасности ООН. Совбез принял резолюцию о введении международных санкций против руководства Ливии, которые предполагали следующее.

Эмбарго на торговлю оружием с Ливией. “Замораживание” счетов. Запрет на зарубежные поездки ливийского лидера, его семьи и ряда его приближенных.

20 октября 2011 года Каддафи был убит повстанцами в ходе гражданской войны в Ливии 2010-2011 годов.