Массовые акции протеста продолжаются!

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Протесты в против произвола властей продолжаются. Народ требует все свои права обратно включая право на свободные собрания. В соцсетях азербайджанцы выплескивает свой гнев и требуют роспуск опозорившегося Милли Меджлиса и наказание провинившихся депутатов. Столичные власти всячески пытаются предотвратить проведение акции, однако в этот раз не получится. Несогласованная акция протеста состоялась 19-го октября у памятника Гейдара Алиева. Власти столицы, между тем, делают все, чтобы сорвать новые выступления народа.

Правила поведения на согласованном и несогласованном митинге ничем не отличаются. Более того, не стоит забывать, что даже если власти разрешили проводить акцию, вы все равно не застрахованы от задержания. Во время массовых мероприятий сотрудники полиции часто ведут себя агрессивно и устраивают зверства против народа. Не поддавайтесь провокациям. Вы должны помнить о своих правах и уметь отстаивать их, но обострять ситуацию не стоит. Попросите друзей записывать видео с момента задержания, а желательно с начала акции держите телефон в режиме прямого эфира и снимайте все.