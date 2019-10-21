Издевательства по заказу диктаторов Алиевых

Мехрибан Алиеву интересует интимный компромат на оппозицию и дипломатов.

Большинство азербайджанцев знают, что применение пыток и насилия полицейскими делается по заказу диктаторской четы Алиевых. А пыткам и жесткому обращению со стороны полицейских подвергались очень много азербайджанцев. Однако не все пытки санкционируются семьей диктатора. Когда идет речь об оппозиционерах Ильхам и Мехрибан Алиевы бывают всегда в курсе дел. Например, оппозиционера Тофика Ягублу и других фронтисов пытают с особой жестокостью по личному указанию семьи. Последнее время полицейские перестали бояться оставлять следы побоев и это стало возможно благодаря халатности Западного дип корпуса в Баку. Послы забывают о своей функции и закрывают глаза на шалости диктатора. Уже сейчас ясно, что грядет очередной дипломатический скандал связанный с прослушкой Американских и Европейских дипломатов. Уже стало известно то, о чем мы очень давно пишем. По заказу диктаторской четы Алиевых готовится компромат абсолютно на всех дипломатов в стране. Это делается для того, чтобы послы и дипломаты молчали когда полиция устраивает пытки лидеров оппозиции на глазах у всего мира. Говорят, что Мехрибан Алиеву в основном интересует интимный компромат на оппозицию и дипломатов.

Один из полицейских тайком рассказал о методах МВД по заказу Алиевых. Это в основном избиения, удушения надетым на голову пакетом, надевание на привязанного к стулу человека мешка, в который также могут впрыснуть нашатырь . Также могут применить электрошок. Часто, людей ставят в растяжки, это такая поза похожая на шпагат, при которой человека бьют по ногам, чтобы он опустился ниже, связывают в неудобной позе и подвешивают.

Очень часто все записывают на камеру, а потом шантажируют. Пытки Али Келимли записывали на камеру. Такие видео министр Вилаят Эйвазов лично показывает Ильхаму Алиеву и его жене. Пытка — это преступное действие, которое попадает под несколько статей Уголовного кодекса. Это тяжкое преступление не только против человека, но и против государства. В Азербайджане сотрудники полиции никогда не несут ответственности за пытки. При Гейдаре Алиеве правоохранительные органы все-таки побаивались оставлять следы и боялись ответственности, но пошла новая тревожная тенденция. Бьют, не думая о следах и даже особо не скрываясь. Они перестали бояться ответственности и почувствовали безнаказанность. Они говорят людям: «Да жалуйся ты кому угодно, это заказ Алиевых, мне все равно ничего не будет». Нынешняя тенденция говорит о том, что количество пыток будет только возрастать. Те, кто устраивают пытки снова почувствовали себя самыми важными людьми в государстве.