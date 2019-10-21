Почему Алиевская диктатура так ненавидит свой народ?

Автократы Алиевы действительно стали делать странные вещи. Вся страна говорит о фактическом двоевластии в стране. Команда Мехрибан Алиевой ненавидит команду Ильхама Алиева. В стране ни для кого не секрет, что Пашаевы и Алиевы не ладят. А народ ищет нового лидера, так как Ильхама и Мехрибан Алиевых все чаще стали сравнивать со сверженными диктатурами Туниса. Ливийская система диктатуры Каддафи и египетская система Мубарака тоже были очень похожи с Азербайджанской системой. Диктаторы очень похожи. Они могут самообольщаться в некотором отношении и думать “все, что бы я ни делал, к лучшему”, а психологические портреты Ким Чен Ира, Саддама Хусейна и Алиевых очень схожи.

Специалисты говорят, у многих лидеров подобного типа может встречаться расстройство личности в нескольких проявлениях – как, например, нарциссизм и садизм. Возможно с этим связана жестокость полиции при разгоне мирного митинга 19 октября. Избили несовершеннолетнюю девочку, далее потушили сигарету на одной демонстрантке, жестоко арестовали лидеров оппозиции на глазах у всего народа. Говорят, полиция действовала по личному указанию Мехрибан Алиевой. Более того, власти нагло заявили о том, что лидер оппозиции Али Керимли якобы поранил 2-х полицейских. У диктаторов нет чувства реальности, они верят в иллюзию придуманную ими.

Изучение некоторых наиболее печально известных диктаторов проливает свет на мотивы их странного поведения. Например, пожизненный президент Туркменистана Сапармурат Ниязов создал культ личности. “Отец всех туркмен” воздвиг себе позолоченную статую высотой 15 метров, которая вращалась так, чтобы постоянно находиться лицом к солнцу. В то время как большинство людей в Туркменистане живет в нищете, у Ниязова в столице был построен ледовый дворец, по его приказу посреди пустыни выкопали искусственное озеро. Ниязов называл в свою честь города, парки аттракционов, переименовал месяц январь и даже нарек своим именем метеорит. Точно также и Алиевы. Все в стране вешают их портреты, а памятники Гейдара Алиева стоят по всей стране. Алиевы тратят миллионы долларов на рекламу культа своей личности… и мало кому сопереживают, видя только свои собственные нужды. Алиевы наслаждаются жизнью, тогда как сотни тысяч азербайджанцев в голоде. В республике Алиевых ненавидят и уже очень скоро разгневанный народ отправит эту чету на помойку истории.