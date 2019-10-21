Новый скандал: Алиевы следят за Европейскими и Американскими дипломатами!

Стали подробности новых преступлений диктатора Алиева против собственного народа и Западного дипкорпуса

По оппозиционным партиям циркулирует письмо с предложением полностью изъять из оборота термины “Президент” и “Вице-Президент”. Вместо этих терминов предлагается системное использование термина “диктатор” по отношению к Ильхаму и Мехрибан Алиевым. Чета Алиевых не могут считаться легитимным руководством Азербайджана, а после преступлений 19-го октября против Азербайджанского народа Алиевы уверено должны занять первые места в списке самых знаменитых диктаторов. Более того, про-правительственный канал Реал ТВ опубликовал конфиденциальные разговоры лидеров оппозиции с представителями дипкорпуса. Алиевы раскрыли карты: за оппозицией и дипкорпусом следят и готовят компроматы. Просим послов в Баку немедленно сообщить об этом в свои соответствующие центры. Это огромный скандал и резонанс этого скандала будет большим.

Беспощадность, жестокость и масштабы подавления народного возмущения были таковы, что казалось, будто в Баку 20 января 1990-й год. Многое свидетельствует о том, что в рядах военных и полиции находились также и наемники, так как в социальных медиа распространились кадры, а также свидетельства очевидцев того, как люди в униформе говорили на курдском языке. Уже очень давно, всеобщее подозрение вызывает курдский фактор в правящем клане. О нем рано или поздно должны были заговорить не столько ввиду засилья лиц курдского происхождения. Курдское происхождение ближайшего человека Бейляра Эюбова, мужа племянницы Г.Алиева, общеизвестно, так же, как и его подозрительные курдские связи. Протекция, оказываемая Б.Эюбову и его людям, и подспудное усиление влияния богатого иранского предпринимателя, курда по происхождению, А.Гюзеля, имеющего прямой выход на Семью, способствуют общественным подозрениям относительно ее связей с курдскими организациями, в том числе и зарубежными. Еще при жизни, Эльчибей публично обвинил Г.Алиева в создании курдской террористической организации. Тогда, от ярости президента, угрожавшего арестом и судом, его спасла защита С.Демиреля. В этот этнополитический калейдоскоп стоит пристальней всмотреться ввиду не только общественного раздражения, вызываемого коррумпированностью власти трайба, но и глухой борьбы между группировками, из которых скроена эта самаявласть. Уже ясно, что Запад и прежде всего США никогда не согласятся с преступным режимом, с такой наглой и смешной имитацией демократических реформ вместо реальной демократии. Ни раз отмечалось, что выборы в Азербайджане не соответствовали международным стандартам по всем аспектам. Народные протесты 19 октября и шантаж Западного дипкорпуса конфиденциальными телефонными записями еще раз доказали, что Алиевы должны быть в списке санкционированных диктаторов.