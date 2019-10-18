И семья легендарного Фарамаза Максудова не хочет диктатора

Внук легендарного академика и депутата Фарамаза Максудова также отказался от Алиевщины. Сторонники Гейдара Алиева постепенно отворачиваются от Алиева, понимая о скором крахе диктатуры. В стране парализованы все основные структуры-от парламента до судов. Цитируем статус без изменений:

“Сегодня экономика республики Азербайджана полностью парализована. Электроснабжение повсеместно, кроме центральной части Баку, серьезно нарушено, в стране бушует безработица, а по уровню дороговизны Азербайджан занимает первое место среди бывших республик СССР, опережая даже российскую столицу. В стране, за исключением нефтяной отрасли, которая обеспечивает более 75% всех поступлений в республиканскую казну, ничего не работает.

Например, в Сумгаите, являвшемся в свое время одним из крупных промышленных городов бывшего СССР, остановлены все предприятия. В годы советской власти сумгаитские предприятия считались даже более перспективными и прибыльными, чем нефтяная отрасль Азербайджана. Несмотря на то что Сумгаит объявлен правительством страны свободной экономической зоной, ни один иностранный инвестор не вложил средства в реконструкцию тамошних промышленных объектов. Из-за закрытия предприятий полностью разрушена городская инфраструктура. В итоге сегодня Сумгаит, который находится в нескольких километрах от Баку, считается “мертвой зоной”. В таком же плачевном состоянии оказались многие крупные города страны – Гянджа, Шеки, Казах, Ленкоран и другие.

В сельской местности положение еще хуже. Ради получения кредитов Международного валютного фонда по указанию президента распущены все колхозы и совхозы республики, а созданные на их месте фермерские хозяйства быстро обанкротились из-за отсутствия финансовых средств и сельскохозяйственной техники. При ликвидации колхозов и совхозов было за бесценок распродано их имущество, в частности сельскохозяйственная техника. В результате фермерам досталась лишь голая земля без инфраструктуры с полностью разрушенной оросительной системой.

Поэтому больше половины населения республики покинуло страну в поисках работы. За последние семь лет уехали более 4 млн. человек, что составляет около 60% всего населения страны. В частности, из 500-тысячного русскоязычного населения Азербайджана в республике осталось не более 100 тыс., и то в основном пенсионеры, не имеющие возможности покинуть страну.”