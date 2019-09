Бывший глава эстонского отделения Danske Bank покончил собой

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии в среду, 25 сентября, подтвердил эстонской общественной телерадиовещательной корпорации ERR смерть бывшего генерального директора эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе. Тело менеджера, пропавшего 23 сентября, полиция нашла на заднем дворе его собственного дома. Как заявили в правоохранительных органах, “все на месте происшествия указывает на самоубийство”.

Обвинения в отмывании денег

Айвар Рехе занимал пост генерального директора эстонского филиала Danske Bank – крупнейшего коммерческого банка Дании – с 2006 по 2015 год. В этот период, как выяснили в 2018 году датские следователи, клиентами эстонского отделения было совершенны подозрительные транзакций на общую сумму около 224 млрд долларов (в пересчете – 200 млрд евро).

Как сообщила в сентябре 2018 года лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на предварительный отчет консалтинговой компании Promontory Financial, только в течение 2013 года через отделение Danske Bank в Эстонии прошло 30 млрд долларов, принадлежащих россиянам и жителям стран бывшего СССР. “Любой грамотный следователь придет к выводу о наличии признаков, явно указывающих на легализацию незаконно полученных доходов”, – заявил тогда британский эксперт по случаям отмывания денег Грэхам Бэрроу.

В рамках дела в 2018 году были задержаны 10 бывших сотрудников Danske Bank, которым в мае 2019 года были предъявлены официальные обвинения в причастности к отмыванию денег через эстонское отделение банка. При этом, как подтвердили ERR в прокуратуре Эстонии, Айвар Рехе не проходил подозреваемым по этому делу.

Azerbaycansaatı.tv