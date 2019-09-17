Кажется, что пример всего невозможно плохого в мире создает наш парламент. Как только президент Украины Зеленский разместился в своем штабе, он ликвидировал депутатскую неприкосновенность. Молодой президент сделал этот решительный шаг ради развития своего народа и большая польза стране от этого несомненна. У нас же депутаты настолько подвержены самоуправству, что уже потеряли границу между неприкосновенностью и хаосом. Если бы это было не так, они бы не распуская руки, считались с наложенным Конституцией запретом на бизнес деятельность. Все бесполезно.Недавно пресса написала о приобретении депутатом Милли Меджлиса Асабилом Гасымовым еще одного санатория в России. Время от времени оказываясь на повестке дня благодаря большим бизнес объектам депутат на этот раз совершил более дорогую покупку. По сведениям журналиста-расследователя Джаваншира Гасанлы, депутат на аукционе предложил покупателю старого санатория “Воронеж” в Кисловодске 6,5 миллиона долларов. В качестве покупателя на аукционе выступило Общество с ограниченной отвественностью (ООО) “Экспо”. Этот санаторий был выставлен на продажу с июня 2015 года и на предыдущих двух аукционах покупателя на него не нашлось. По словам журналиста, чистаястоимость санатория вмещающего 100 гостей, в 2017 году составляла всего 918 тысяч рублей. При таких подсчетах депутат сможет вернуть инвестиции в него через 388 лет. Что же привлекло Гасымова в данный договор, считающийся “одним из самых худших инвестиционных проектов в истории”? Мысли путаются, однако очевидно что покупая за 6,5 миллиона долларов такой неприбыльный объект, к которому и близко никто не подходит, человек преследует какую-то цель.

Крупная сеть компаний “Мучного короля”

Вообще, большинство бизнес объектов Асабила Гасымова расположено в России и он обладает крупной сетью санаториев в этой стране. Если помните, недавно стало известно, что он потратил 1,5 милларда рублей на строительство санатория “Источник” в Кисловодске. На открытии санатория присутствовали наш посол в России Полад Бюльбюльоглу, губернатор Ставропольского края и другие официальные лица. В прессе постоянно появляются документы о большой бизнес империи Гасымова, простирающуюся на пределы Азербайджана, России, Украины и Казахстана. В распространенный в прессе список объектов депутата входит около 30 компаний и их уставной капитал измеряется сотнями миллионов. Бизнесмен до избрания депутатом в 2010 году занимал должность президента ООО “Карат”. После избрания депутатом он, хоть и передал бразды правления сыну Талеху Гасымову и близким родственникам, фактическое руководство он сохранил за собой. До избрания депутатом в бизнес сеть Гасымова входили такие крупные компании, как мельница “Карат”, являющаяся производителем мучных и макаронных изделий “Karmen”, консервный завод, производящий фруктовые соки “Dimes”, строительная компания, возводящая многоэтажные здания в центре и др. Поговаривают, что созданный Гасымовым “Karat Holding” построил бизнес в Грузии и Армении, держит там в руках монополию зерна и мучных продуктов. Его не просто так в бизнес кругах называют “мучным королем”.

Когdа будет наказание за незаконный бизнес?

Оставим в стороне как, каким путем, благодаря чему Гасымов стал обладателем такой огромной бизнес сети. Мы не завидуем ни его заработанеым в качестве бизнесмена миллионам, ни открывающимся чуть ли не каждый день в регионах России санаториям. Нас беспокоит то, что такие люди “пухнут” за счет своих денег и смотрят на депутатство в парламенте как на обычное бизнес соглашение. В стране сложилось такое положение, что любой у кого много денег, может прийти, заплатить и положить в карман депутатский мандат также, как и купчую того санатория. Если это не так, почему у сидящих в парламенте десятков депутатов бизнесменов не отбирают мандат? Почему их депутатскую неприкосновенность используют как броню и как ни в чем не бывало закрывают глаза на расширение бизнес империи? Или в Азербайджане пословицу “отдай хлеб пекарю и еще один вдобавок” понимают как “отдай хлеб пекарю, а вдобавок мандат”? В таком случае еще раз напоминаем для сидящих наверху со слабой памятью. В пункте 4 статьи 89 Конституции Азербайджана указано, что если депутат Милли Меджлиса (ММ) Азербайджанской Республики занимается предпринимательством, коммерческой или другой оплачиваемой деятельностью (за ичключением научной, педагогической и творческой деятельности), он лишается мандата. И наконец, суждено ли нам увидеть лишение какого-либо депутата мандата за такую его незаконную бизнес деятельность?

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