Уход Алиева уже вопрос самого короткого времени. Государственная власть перейдет в руки ребят стоящих в оппозиционных отрядах и они сделают все то, чего власть сделать не смогла. Дело, за которое уже много лет борется народ-это незамедлительное предложение демократии, арест опозорившихся депутатов, и справедливость всему народу. Молодежь понимает важность консолидации сил и оппозиция уже начала работу по привлечению молодых ребят в оппозиционные отряды. Народ уже осознал, что власть Алиева слаба как никогда. Она стала некудышной и морально себя истощила. Об этом свидетельствует то, как к нам относятся в мире.

Уход Алиева уже вопрос времени

Подумайте сами, Пашинян танцует на нашей земле, патриотка сепаратистов Зара поет в нашей столице, сын главы “СОКАР” позорится в Испании, а Ильхам Алиев молчит. Молчит, потому что не знает что делать. Эту власть уже никто не уважает. Она не достойна уважения, потому что никто так и не смог объяснить народу что произошло с нашим истребителем? Власть заявила, что наш истребитель упал якобы от соприкосновения с птицами?! Бред…

Тем же временем оппозиция работает без устали, а народ в ожидании новых перемен. Важные события сейчас разворачиваются вокруг того, как управлять государством в пост-Алиевское время. Нужны будут кадры, которых нет. Униженный и почти сломленный народ с нетерпением читает нас и ждет сообщений о последних событиях и в связи с этим оппозиция коренным образом изменила свою тактику и стратегию и перешла на особый режим работы. Оппозиция стала лучше, умнее и сильнее. А власть мертва и ожидает удара метлы истории, которая ее сметет. У оппозиции уже созрел кадровый потенциал, есть сила массовой организации, которая победит все и доведет Азербайджан до уровня развитости Западных стран. Другой важнейшей задачей будет необходимость немедленно вернуть Карабах, так как Алиев специально затягивает этот вопрос. Карабах ему не нужен. У него нет ни желания, ни кадров решить эту проблему. Настает новое время-новое время молодых и свободных ребят-время оппозиции.

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