В социальных сетях разгорелся очередной скандал. Видеоролик, в котором российская певица Любовь Успенская призналась, что в разгар карабахской войны спела в Азербайджане армянскую песню, вызвал бурную и справедливую реакцию в сети и шквал критики среди наших пользователей. Под роликом азербайджанские юзеры пишут справедливые комментарии в адрес певицы и призывают не впускать ее в страну.

“После концерта эти азербайджанцы привезли меня в ресторан. Мы набухались, и тут попросили меня спеть. Я была настолько пьяная, что не понимала, где я, и начала петь на армянском “Андраник, Сероб…”. Бакинские музыканты несколько минут сопровождали, а потом встали и ушли”, – рассказывает певица на видео. После она садится за рояль и начинает петь на армянском языке песню о любви к Армении, а закадровый голос повторяет: “Джан! Люба джан!”.

В комментариях наши юзеры обрушились на певицу с резкой критикой и призвали не впускать ее в страну. Некоторые активисты предложили отправить это видео Эмину Агаларову, чтобы тот больше не приглашал певицу на фестиваль “Жара” в Баку. Повторим, что это не первый такой скандал, а похожий разгорелся недавно вокруг певицы Зары.

Azərbaycansaatı.tv