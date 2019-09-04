Очередной скандал разразился опять в России вокруг депутатов нашего Милли Меджлиса. Было совершено жестокое убийство молодого азербайджанского парня по имени Руслан. Прямые и косвенные доказательства ведут к депутату Милли Меджлиса Чингизу Ганиеву, который прячется за депутатской неприкосновенностью. Один из киллеров несколько раз заявил, что за ними стоит депутат, а сам депутат Чингиз Ганизаде угрожая разговаривал с членами семьи погибшего. Нами выявлено сразу несколько пугающих аспектов. Во-первых, депутат Парламента был вовлечен в темный полулегальный бизнес не боясь и не скрывая этого. Об этом свидетельствуют многочисленные переписки и голосовые сообщения, а во-вторых это дикое заказное убийство среди белого дня не на шутку испугало народ. В соцсетях люди пишут следующее: “Только в Азербайджане, депутаты заказывают убийства своих избирателей”, “Пашинян танцует на наших землях, а наши депутаты убивают наших молодых ребят”, “Зачем нам враги армяне-нас убивают наши депутаты”, “Алиев-издевается над народом посредством своих депутатов”.

Почему депутаты занимаются бизнесом?

К большому сожалению, у нас возникли серьезные проблемы с государственностью и с тем, что депутаты стали вытворять. За последние месяцы – постоянные скандалы вокруг депутатов и членов их семей, а теперь и разборки депутатов в связи с заказными убийствами – все это получило более серьезный масштабный, более тревожный и очень опасный для всего народа, для всего Азербайджана характер. Халатность власти перешла красную черту- депутаты уже замешаны в заказных убийствах людей. Вопрос остается открытым-кто будет нести за этот парламентский беспредел? Депутаты словно сговорились и активизировались против народа. От Москвы до Ибицы, а теперь уже Архангельск… Сначала были скандалы, вокруг стриптиза-баров и имущества семьи спикера, далее были скандалы в связи с нападением на сына главы “СОКАР”, а теперь мы стали свидетелями заказного убийство, где основным фигурантом является депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганиев. Мы находились в постоянном контакте с людьми из отдаленных городов и регионов Азербайджана. Люди пишут нам письма о этих бесчинствах, люди в районах десятками-сотнями присоединяются к народному движению, а режим Алиева близок к краху как никогда.

Azarbaycansaatı.tv