СМИ уже сообщали о романе 46-летнего депутата российской Госдумы Леонида Слуцкого с певицей Зарой. Самое примечательное, что Зара Мгоян была невесткой нынешнего спикера Думы Валентины Матвиенко. Вот такая любительница депутатов наша армянофобка Зара. В перерывах между концертами в нашем Карабахе, который она называет “Арцах” она судя по всему проводила в любовных утехах и уже дважды успела побыть замужем.

А вот вторым мужем нашей героини был главный фармацевт города Москвы Сергей Иванов. От этого брака у Зары два сына. Потом у Зары появился поклонник, который любил ее как в любят в голливудских фильмах. Именно благодаря этому роману Зара так много достигла, более того, дала сольный концерт аж в самом в Кремле и стала “Заслуженной артисткой России”. Награждал ее сам президент Путин. Поклонником был Слуцкий.

Леонид Слуцкий-товарищ любящий женщин. Одно из российских изданий писало о журналистке Екатерине Котрикадзе, которая поделилась своей историей, как Слуцкий пригласил ее в свой кабинет для дачи интервью, после чего запер дверь и прижал девушку к стене. Она сказала цитируем: “Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала”. Другая журналистка из Би-Би-Си рассказала о том, как он трогал ее там, “где не полагается” и называл “зайчонком”… А теперь о Заре…

Считаем что Зара не просто певица, а достаточно “политизированная” леди. Хотим довести до нее, что нет никакого “Арцаха” а есть Карабах, где предки великого азербайджанского народа доминировали на протяжении многих веков. Более того, призываем певицу отказаться от пиара сепаратистов, а пиарить замечательный толерантный народ, который после всего этого негатива с почетом принимал ее у себя.

Azerbaycansaatı.az