Нам опять приходиться краснеть из-за глупостей наших горе-нефтяников. Однако в этот раз “СОКАР” наказали соседи из Грузии, а не бандиты из Испанской Ибицы. Итак, теперь и братская Грузия приостанавливает импорт дизеля из Азербайджана. Все правильно и закономерно, так как с 1 января 2020 года в Грузии будет запрещено использование дизельного топлива стандарта “Евро-4”. С этой даты в стране будет использоваться только дизель, отвечающий стандартам “Евро-5”. Грузия стремится стать и уже стала цивилизованной страной и их понять можно. По этой причине в Грузии будет прекращен импорт дизеля из Азербайджана.

А кто в этом виноват? Конечно же, наши мальчики для битья из “СОКАР”. Производство бензина стандарта “Евро-5” на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева могло бы стать возможным уже сегодня. Однако, из-за непрофессионализма и коррупции планы откладываются. Работы на дизельном комплексе задерживаются, а производство бензина стандарта Евро-5 могло бы быть не мечтой, а реальностью. Да, причем тут Грузия-нам самим необходима модернизация. Она позволит также производить бензин стандарта Евро-5 с октановым числом 92-95-98 и другие важные продукты. Тем более учитывая стремительный рост потребления топлива в Азербайджане в последние годы, основной объём производимой продукции был бы предназначен для внутреннего рынка.

Однако нет, наши нефтяники заняты другим… Они заводят друг с другом родственные связи, становятся “кумами”, ездят на Ибицу и позорят народ. Например, пару недель назад состоялась грандиозная свадьба сына Ровнага Абдуллаева. Интересно, а задумывался ли Ровнаг Абдуллаев о потери грузинского рынка?

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