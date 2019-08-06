Скорее всего, товарищ Пашинян решил поиздеваться над всеми нами. Пока наши госчиновники тусуются на Ибице, Никол Пашинян устроил свою тусовку, причем на нашей с вами земле. Более того, он заявил, что нагорно-карабахский регион является «неотъемлемой частью Армении». Об этом он обьявил вчера на масштабном митинге в Ханкенди.

Он добавил, что революция должна быть продолжена и в Армении, и в “Арцахе” и вообще среди всех армян. Далее он заявил, что “долгие годы в нас царила некая фрагментарность. Эта разрозненность должна быть устранена. Армения должна занять место в 20 сильнейших армий мира, иметь одну из спецслужб, по своей эффективности входящих в десятку сильнейших спецслужб мира. Многие из вас спросят, а почему «Арцаха» нет в этих планах. Ответ очень просто: «Арцах» – это Армения, и все”

Народ Азербайджана очень надеется на то, что правительство все-таки решит заняться этим вопросом после летних каникул. Напомним, что видео с танцем Пашиняна серьезно взволновало наш народ.

azerbaycansaati.tv