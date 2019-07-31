Юнис Сафаров на свободе прожил короткую, но чрезвычайно бурную жизнь. Немного более 30-ти лет, из которых большой процент он прожил в России. Родившись в 80-х г. прошлого века в хорошей семье интеллигентных людей, он не уставал подчеркивать свою привязанность к Родине. Юнис Сафаров стал звездой. Власть еще этого не понимает, но народ вешает его портреты у себя дома. Если Алиев его не убьет в тюрьме, то Юнис Сафаров станет живой легендой. Вот и поэтому журналисты должны писать о Юнисе Сафарове, чтобы власть даже не задумалась что-то с ним сделать. Народ обязан освободить и защитить этого ни в чем не повинного парня. Он просто не выдержал того, что подлец глава Гянджи вытворял с гянджинцами.

Юнис Сафаров, выделялся как своими простонародными манерами, так и потрясающей энергией, перерастающей в фанатизм и страстной жаждой немедленного действия. Общее направление его мыслей во многом определила диктатура Алиева… Конспирация, тайные общества, заговоры, революционные партии с железной дисциплиной зачаровали Сафарова и на протяжении всей его жизни были для него путеводными маяками. Юнис с презрением относился к Алиевскому режиму и к тем кто боялся этот режим. Ни Юнис Сафаров, а такие так сын депутата Ровнага Абдуллаева должны сидеть в тюрьме.

Представляем вашему вниманию уникальное видео Юниса Сафарова: