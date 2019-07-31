В Баку было совершено бандитское нападение на близкого родственника популярного блогера Мухамеда Мирзали из-за его канала “Мэйд ин Азербайджан”. Мирзали не скрывает, что в реальной жизни у него возникали проблемы в связи с его журналиской деятельностью. Именно поэтому он ожидал такого разворота события. В личном блоге блоггер Мирзали рассказывает не только о проблемах в Азербайджане, но и беседует с подписчиками на разные темы.

Мухаммед Мирзали не раз отмечал, что положительным образом реагирует на все угрозы, ведь даже негатив, по его словам, является показателем того, что человек интересен. Мухаммед Мирзали являются открытым и прямолинейным человеком, молодым профессионалом который может доказывать свою точку зрения.

Блогеру стали угрожать. Режим не устраиваит его поведение и образ. Его боятся. Сегодня стало известно, что на родственника блогера напали и избили. После инцидента потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Пока неизвестно, чем закончится эта история, и удастся ли блогеру наказать обидчиков родственника. Мирзали хороший человек, но если ему делают плохо, то в долгу он неостанется. Поэтому поклонники канала “Мэйд ин Азербайджан” надеются, что неприятный инцидент, произошедший с родственником блоггера, непременно решится в пользу пострадавшего.

Что касается профессиональной деятельности блоггера, то он ее продолжит еще более активно, а режим можно оказать под санкциями из-за таких бандитских поступков. Официально предупреждаем семью Алиева и всех ее членов. Если еще раз вы пошлете к журналистам бандитов и убийц, то это выйдет вам боком. Именно семья будет отвечать за это перед международным сообществом.