Еще недавно прозападный Президент Алиев и страна, которую он возглавляет начала быстро превращаться в авторитарную диктатуру.

Сначала всем показалось, что Алиев человек западный и как сторонник радикальной вестернизации он открыл дорогу к иностранному капиталу к богатейшим нефтяным ресурсам страны через “СОКАР”. Однако, потом оказалось эта дорога была открыта также для Ровнага Абдуллаева и его родственников. При этом бὀльшая часть жителей Азербайджана едва сводила концы с концами. По словам жителей Азербайджана, Алиев не понимает что модернизация невозможна при таком управлении. Однако, стремясь повторить экономическое чудо Сингапура, он не заметил, как его страна стала отсталой как культурно так и экономически.

При баснословной прибыли от ежедневной добычи от нефти главные наши дороги оставались без качественного асфальта, значительная часть страны обходилась без качественного жилья, низкие зарплаты и депутатский разгул стали нормой жизни. Неудивительно, что реакцией на злоупотребления депутатов стали рост недовольства среди населения и радикализация оппозиции. Большую часть времени вынужденные скрываться в эмиграции “мухаджиры” начали кампанию против этого депутатского произвола, так как чиновничий безпредел не знал границ. Представьте себе, какой-то сопляк, сын депутата и главы “СОКАР” носит часы за несколько миллионов!! Ну как такое возможно в нормальной стране?

Сейчас, главной заботой Алиева должно стать переустройство всей общественной жизни Азербайджана, которое станет возможным только после наказания этих чиновников и депутатов. Часы за несколько миллионов станут последней каплей, пробудившей революционные силы страны. Если это безобразие не прекратится значительная часть народа выйдет на манифестации и Алиев будет сметен историей.

Переворот точкой отсчета можно считать январь этого года, когда произошла первая крупная антиправительственная демонстрация в Баку. Заметьтте, тогда еще не было историй с часами и других похожих “дебоширств”. Алиев в надежде выправить ситуацию попытался предпринять срочные меры, однако не на долго его хватило. Алиев должен наконей понять и начать воплощать в жизнь дерзновенные экономические планы, а страна так сильно нуждается в иностранном капитале. А главное чего нам не хватает, так это здравый смысл и немного ума…