Монэ был одним из тех ребят, которые победили страх перед Алиевым и диктатурой в открытом пространстве интернета. И Монэ не один. Началась массовая кампания отказа от Алиева, и наши молодые люди публично признаются в ненависти к этому режиму. Все этого давно ждали, потому что это закономерность. Алиев это прошлое. Плохое, старое, нехорошее, и вязкое как болото.

На это есть много причин. Народ увидел, что стало с нефтяными деньгами. Их украли. Украли такие как малограмотный сын депутата и главы “СОКАР” Ровнага Абдуллаева. Как всегда нас с вами, и весь народ обманули. Хотя еще в начале года президент обещал, что будут реформы. Но он и пальцем не шевельнул, чтобы реформы были запущены. Сколько можно врать и обманывать. Уже давно наш народ требует изменения, а Президент Алиев торжественно перед всем народом заявляет о радикальных реформах, а потом делает вид будто это не он сказал. Он тогда между прочим сказал, что реформы необратимы и это диктат времени.

Более того, столько молодых людей, талантливых ребят пропадают, а его окружение делает все, чтобы не позволить новых людей к власти. Парламент принимает законы, которые анти-народные по характеру и существу. Правительство и министерства работают против друг друга, блокируя любые позитивные изменения. На госработу принимают откровенных дебилов, которые даже мыслить не могут. Это реформы обещанные Алиевым?

Людям это реально надоело, все от этого устали. Народ уже стал понимать, что силы регресса атакуют все прогрессивное, народ уже понял что Алиеву на руку безграмотный народ, коррупция и олигофрены в своем окружении. Все новые начинания убиваются на корню, и все это происходит на глазах всего мира. Уже давно народ предупреждает власть о депутатском безпределе. Алиев опять молчит…

А сейчас власть взялась за старое, стали продавать должности старым людям советского толка. Алиев словно ненавидит таких как Монэ-молодых, перспективных, идеалистичных… Опять приводят старых коррупционеров. Это позор… Как грабили, так и грабят – а уже почти 2020-й год.

Так что поменялось для людей? Когда мы говорили, что будем здесь все менять, президент Алиев говорил, что ему мешают внутри. Мы обещали помочь, и мы помогли бы ему избавиться от вредящих элементов. И чем это закончилось? Все подонки во власти и коррупционеры, остались сидеть на своих местах. Народ не собирается этого терпеть.

Наш народ так много и цинично еще в истории никто не обманывал. Даже Советская власть. Последней каплей стали часы за несколько миллионов. Когда народ видит эти обнаглевшие рожи – нет больше слов, – которые по всей республике заявляют нагло, что у них есть миллиарды только в наличностях, и еще они получают социальную помощь от государства, от тех пенсионеров, которые просто дрожащими руками последние копейки собирают, чтобы не погибнуть с голоду, в в это время единственное, что мы видим, что ни один порядочный чиновник, ни один депутат не хочет начать работать для народа!

И когда реально в Азербайджане президент поддерживает бандитов, криминалитет, коррупционеров понимаешь, что дела плохи. Мы не намерены об этом молчать. Сотни людей нам пишут, только не оставляйте нас, не оставляйте нас на съедение этих стервятников.

Республика разовьется только после того, как власть будет освобождена от коррупционеров, которые прямо покровительствуют бандитизму и беспределу. Народ начинает новый этап борьбы. У этих молодых людей не опустятся руки и они не устанут. Пусть Алиев даже и не надеется и не рассчитывают избавиться от этих молодых людей.

Народ избавит Азербайджан от этой мрази, от этой коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах, которая предала идею Азербайджанской революции, и у которых единственная мотивация своего существования – это набивать себе карманы., усиливать свой клан, и окончательно ограбить республику до нитки.

В Азербайджане больше чем достаточно новых, молодых, энергичных, незапятнанных сил, которые никак не связаны с этой швалью, которая все тормозит, когда здесь и так все заторможено. Они уже начали собираться и закончат эту борьбу победой Азербайджана – ради всех азербайджанцев. Борьба продолжается, и мы в этой борьбе обязательно победим.