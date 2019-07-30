Как депутаты подмяли под себя суды

2020-й год должне стать поворотным для судебной реформы в Азербайджане. Хотя он должен был произойти в 2018-м году. Но, к сожалению, поворот этот произошел не туда, куда надо. И чем дальше мы двигаемся по этому пути, тем становится очевиднее, что придется пройти еще большее расстояние, чтобы снова вырулить на правильную траекторию. Безусловно, центральным событием в судебной реформе было обновление судебного корпуса. Самая главная проблема нашей судебной системы это старые коррумпированные судьи, а точнее лоббисты депутатов вроде Хикмета Мирзоева. Из-за него и таких как он, добропорядочность большинства из судей, по меньшей мере, под большим сомнением.

“Утром стулья, а вечером деньги”

Хикмет Мирзоев словно мальчик на побегушках помогает депутатам вершить несправедливость в Азербайджане. Схема проста: депутат заказывает дело через Сафу Мирзоева, тот дает указания своему брату-акробату, а тот уже исполняет решение, которое заведомо перечит всем человеческим принципам. Если не подходит закон, то Хикмет Мирзоев передает пас обратно Сафе Мирзоеву, а тот уже делает необходимые изменения через депутатов. Что такое государственность, в Парламенте уже давно позабыли, благодаря судье Мирзоеву скоро забудут и в суде. Мы будем разбираться в каждом деле, которое было заказано депутатами Парламента, а за многими такими делами стоит именно Хикмет и Сафа Мирзоевы.

Депутатов в тюрьму, а их судей на кол!

Несмотря на то, что в вопросе очищения судебной власти от недобропорядочных судей общество больше доверяет представителям общественности, чем самим судьям, роль общественного мнения, состоящего из представителей —журналистов и простых смертных, — свели фактически к нулю, а подавляющее выводов— проигнорировали. Нынешний стандард неприкосновенности и независимости суда выработанный в условиях высокого доверия к суду, у нас не работает из-за таких как наш герой Хикмет Мирзоев. Вместо независимости судейского корпуса от политической власти мы получили разве что меньшую подотчетность судей обществу. Ведь теперь политикам намного легче продолжать влиять на процесс через подконтрольных членов советов (кстати одним из таких представителей Парламента является депутат Али Гусейнов), а в случае чего — возложить всю ответственность на “независимое судейское самоуправление”. И, как ни странно, это и далее преподносится обществу как большая победа демократии. А все вопросы к качеству работы этих органов разбиваются или о железное молчание, или вообще о довольно странные утверждения, что у нас “завершена судебная реформа”. К счастью, Президент Алиев медленно, но верно стал понимать, что в Парламенте сидят его кровные враги и враги народа, которые через таких как судья Мирзоев мучают народ.

Чего ждать?

Судебная реформа на самом деле только начинается. Следующий уже начавшийся большой ее этап — это перерассмотрение всех дел связанных с депутатами и членами их семей. При отсутствии правосудия наш суверенитет оказался под большой угрозой. А правосудие Хикмета и Сафы Мирзоева это организованное унижение нации. Ну а чего еще ждать от друзей Эльдара Махмудова? Или мы прислушаемся к мнению общества и достигнем справедливости и настоящего суда, или и дальше будем только свидетелями ограбления самих себя.

Abil Hasanov