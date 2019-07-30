Abil Hasanov

Это материал был подготовлен по результатам опроса десятков представителей современной азербайджанской эмиграции на Западе. Западные страны с большей готовностью принимают иммигрантов из Азербайджана, так как все понимают, что Алиевский режим по своей жестокости можно сравнивать с Северно-Корейским. Правительства стран Запада и западное общество в целом должны стремиться к лучшему пониманию того, что представляет собой азербайджанская оппозиция, поскольку она во все большей мере поддерживается новыми эмигрантами из Азербайджана, а бездарный режим Алиева не подготовил ни одной страницы касательно утечке мозгов и талантов из Азербайджана, происходящей в последние года.

За современную историю это вторая волна эмиграции, после 90-х, вызванную смятением тех постсоветских лет. Тогда бежали от смуты безвластия, а сегодня бегут от Алиевских деспотов. Да, мы согласны, при первом взгляде на чету Алиевых деспотами из назвать сложно. Однако, посмотрите что их окружение делает с народом? Мехрибан Алиева и Ильхам Алиев предпочитают закрывать глаза. Их апатия делает их безучастными убийцами своего народа. Они как чета Чаушеску должны ответить за каждый талант, который покинул Азербайджан. Именно они виноваты, что наша молодежь, лучшие ребята вроде Монэ и других уезжает из Азербайджана.

Мы знаем, что при Алиеве младшем Азербайджан покинули сотни тысячи людей. Сейчас, количество уехавших стало больше, чем во время его первых 5 лет президентства. И это эмиграция высокообразованных людей. Можно также с определенностью говорить и о причинах, по которым люди уезжают, в основном из-за общего политического климата, из-за нехватки политических прав, из-за проблемной экономической ситуации и нехватки возможностей для реализации их личности, политические преследования. Алиев хочет чтобы эти люди уехали, чтобы уменьшить количество несогласных с властями внутри страны. Но эти люди и так не верят в алиевскую систему. Мы увидели в этой эмиграции отражение древней истории об исходе в поисках свободы. Еще до того, как мы начали наше исследование, у нас было наблюдение, что, в отличие от предыдущих волн эмиграции, эта нынешняя волна не вызвана экономическими причинами, а доминируют причины политические, которые и выталкивают людей из страны.

Когда новые эмигранты помогают оппозиции, они это делают не для очистки совести – они следят за политикой, переживают за своих друзей, за коллег, за тех, кто занимается бизнесом в Азербайджане. И мы заметили, что тех, кто готов принимать хоть какое-то участие, в любой форме, в выражении открытой поддержки азербайджанской оппозиции. Перемены в Азербайджане обязательно произойдут в сторону либерализации. Азербайджан сейчас – это “колхоз” в котором заправляют люди которые не слишком хорошо образованы и не очень умны. Но даже в таком “колхоза” существует столкновение интересов, и есть те, кто заинтересован в большей открытости Азербайджана, большей доступности для нее западных технологий и западного капитала, чем сейчас. То есть, в самом руководстве Азербайджана есть те, кто вполне прагматически заинтересован в менее закрытом и менее коррумпированном режиме. Столкновение интересов существует, и оно станет движущей силой развала этого режима.