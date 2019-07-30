Азербайджанская диаспора за рубежом насчитывает не один миллион человек, и некоторые представители этой диаспоры высказались о событиях последних недель на исторической родине. Публичный отказ молодого человека Монэ Гулиева доказал, что политика Ильхама Алиева терпит полное фиаско. Скоро будут массовые протесты и заграницей. Азербайджанцы живущие за рубежом ненавидят Алиева, потому что Алиев сделал все чтобы его ненавидели. Во-первых, у нас полностью отсутствует и не поставлена работа с диаспорой. Новоназначенный председатель комитета диаспоры Фуад Мурадов-это типичный бездельник, бывший депутат, который ни дня не прожил за границей. Дело даже не в нем. Дело в том, что никто диаспорой толком не занимается. Например, Али Керимли пообещал назначать на самые высокие позиции представителей нашей диаспоры. Они знают быт и работу Западной жизни. Более того, оппозиция пообещала в случае прихода к власти дать всем право иметь двойное и даже тройное гражданство. А Алиев наоборот, призывает наказывать всех у кого двойное гражданство. Говорят, Алиев боится диаспору и поэтому пытается игнорировать ее существование.

Представители нашей диаспоры выпускают заявление, в котором выражают уверенность, что протестное движение продолжится и приведет к досрочным демократическим выборам, а комитет по диаспоре даже не придает этому значение. Как-будто все проходит в параллельном миру. Солидарность и целеустремленность диаспоры осветили путь к по-настоящему демократическим переменам в Азербайджане. Они призывают провести Парламентские выборы как можно скорее, наказать депутатов, поскольку это единственный способ создать парламент который станет настоящим представителем народа.

Они далеко, но их сердца в Азербайджане. Все обеспокоены нынешней ситуацией, все обеспокоены бездействием Алиева. Они призывают все стороны сесть за стол переговоров, найти решение и не допустить насилия. Необходима делегация от имени “мухаджиров”, так как за времена Алиевского режима за границей появились сотни людей, которым опасно возвращаться домой. Пусть эта делегация сформулирует свои требования, встретятся с представителями властей и начнется нормальный, цивилизованный разговор.

Однако, это вообще большая редкость, когда власть вдруг соглашается без кровопролитий и жестких мер на мнение народа. Таких случаев в истории практически нет. Алиевы либо сажают в тюрьму, либо убивают, либо не выпускают из страны. Это называется “стоп в системе”. Практически каждый второй азербайджанец столкнулся с таким бесправием в наших аэропортах. Уже дошло до полного окончания народного терпения, поэтому состоялся гнев, который выльется в отставку диктатора Алиева и его шайки, которая устроила там просто родоплеменные отношения на уровне мафиозных разборок. Народ просто перестал это все терпеть. Диаспора готовится к массовым акциям в странах Европы и США и их уже не остановить.