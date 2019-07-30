Жил был один глупый, неумный и неграмотный молодой человек. Богатства его были несметны, сворованные у народа, работать он не умел и не хотел. Хотя сил работать у него было достаточно. Деньги тратил на женщин, гулянки и дорогие часы. Очень дорогие часы… Так и перебивался, забыл и стыд, и совесть. Друзья у него были тоже бездельники и трусы как показала жизнь. А бездельник словно не замечал насмешек, все бездельничал и тратил народные деньги. Случилась беда, часы его отняли, побили его и его дружков и заставили опозориться на весь мир. Азербайджанский народ стыдил его, а дети, завидев его, визжали и кричали “Вор! трус!”. Обозленный бездельник ворчал:— “Жестокие азербайджанцы! Не жалеют меня. Пойду попрошу папу купить мне новые часы!”

Вот короткое описание Рашада Абдуллаева и таких как он, типичных представителей Алиевской эпохи. Уже сегодня понятно, что у Алиева даже нет новых кадров. Его кадры это в основном – послушные неграмотные чиновники и одни и те же люди. А выборы превращены в откровенный фарс, то есть сама власть открывает революционную перспективу. Это давний урок истории, но наша власть, похоже, до сих пор не выучила этот урок…

В январе, произошли крупнейшие в текущем году протестные выступления, охватившие весь город Баку и собравшие суммарно до 30-40 тысяч человек. Причем выступления состоялись, несмотря на превентивные аресты лидеров. Это значит, что общество пришло в движение и уже не желает дожидаться от властей реформ. Очевидно, что это наглядный признак созревания революционной ситуации…

Власти периодически устраивают полицейски-военные операции против жителей. Перекрывают дорожное движение, тысячи полицейских, закрывают станции метро, перекрывают дороги – и все только, чтобы граждане не смогли провести мирную акцию протеста. Людей без объяснения хватают, избивают, среди задержанных всегда встречаются пожилые люди и молодёжь – все они, по мнению власти, представляют опасность. Количество задержанных никогда не бывает известно. Просто позор!

Азербайджан напоминает годы в эпоху советской перестройки, когда именно в Баку проходили почти непрерывные общественные дебаты. Советская власть называла их «маргиналами», но они вскоре исторически победили…

Власть стремится подавить революцию насилием, но революция – это совсем не обязательно насилие со стороны самих революционеров. Опыт восточноевропейских бархатных революций показывает, что они победили тогда, когда прежняя власть сама уже не могла больше удерживаться, поскольку потеряла свои смыслы. Нынешняя Алиевская власть пока еще пытается внушать народу, будто защищает его от внешних сил и оппозиции, но эта пропаганда уже не срабатывает в условиях, когда народ замечает, что власть прикрывает этими патриотическими фразами собственную грабительскую политику.