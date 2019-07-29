Сказавший глупость про не надобность роспуска Парламента Сафа Мирзойев должен понимать, что есть две стратегии и два пути развития: либо мы являемся частью современного цивилизованного мира, либо мы строим какой-то свой собственный мир где депутаты как арангутаны на деревьях.

Судья Хикмет Мирзоев

Каждый кто недоволен судебной системой в Азербайджане можете быть благодарны этому человеку, которого зовут Хикмет Мирзоев. Он 2-й человек в нашей прогнившей судебной системе. Прозвали его в городе депутатской тряпкой, потому что за десятками несправедливых решений принятых судами стоит именно он. Он брат Сафы Мирзоева, руководителя аппарата нашего комедийного Парламента.

Дед Мазай Сафа Мирзоев

Сафа Мирзоев работает с советских времен. Он как старый компьтер, который надо выкидывать. В Советском Союзе уровень коррупции был ниже, хотя под конец, конечно, он увеличивался. Но все равно по всем исследованиям и опросам он был ниже. Но это связано с самой системой, то есть возможностей для коррупции было меньше, товарно-денежный оборот был не таким большим, была коррупция трудоустройства людей по связям, была коррупция, связанная с продвижением детей высокопоставленных чиновников. Была некоторая коррупция, связанная с воровством, но ее масштабы были меньше – просто потому, что система была устроена другим образом. На самом деле коррупция – такая проблема, как болезнь, она развивается, если с ней не бороться. Она начала развиваться в Советском Союзе, потом в 90-е годы ее не воспринимали как проблему. Была доминирующая точка зрения, что коррупция является смазкой экономики, и что пусть она будет. В итоге болезнь разрастается настолько, что сейчас у нас все институты государственной власти в той или иной степени подвержены коррупции.

Причиной, побудившей наше политическое руководство, в частности Алиева, задуматься о парламенте стало недовольство среди представителей политической элиты и народа, касательно беспредела депутатов Парламента. С одной стороны, Сафа Мирзоев ведет себя как папа депутатов, как Дед Мазай вызывает их к себе в кабинет как-будто они не народные избранники, а его зайцы, а с другой стороны когда случаются казусы в их поведении пожимая плечами твердит, что мол они народные избранники. Ясно одно-эти депутаты опозорили себя, историю доблестного Милли Меджлиса и Президента Алиева.

Прайс-лист на работу в Милли Меджлисе.

Государство выделило деньги депутатам на новые кабинеты и новое здание. Народ уже давно знает, что в этих кабинетах наши депутаты занимаются всем-чем пожелаете, только не работой. За 10 лет Сафа Мирзоев полностью потерял сноровку. Сейчас все должности в Милли Меджлисе покупаются и продаются. Это уже давно не секрет. Половина Парламента это бывшие сотрудники Бакводопровода и Канализации родственники нашего переевшего конфет стриптиз-Спикера Огтая Асадова, а другая половина это люди купившие эти должности.

Мы вообще предлагаем провести полную кадровую инспекцию всего Парламента. Проверка выведет все руководство на чистую воду, так как народ увидит какими средствами кто и как приходил на должности в Милли Меджлисе. Например, безграмотный сын Акифа Джовдарова Руслан Джовдаров был завсектором… Его сразу уволили по статье после ареста отца. Значит руководство Парламента само признает факт того, что людей назначает не за навыки, образованность и ум, а за другие вещи. Если нет, то почему же надо было сразу увольнять сына Джовдарова? Ведь даже Сталин говорил, что сын за отца не отвечает. А другие детки бывших МНБ-шников? Как с ними быть?

Распускать или нет?

Сказавший глупость про не надобность роспуска Парламента Сафа Мирзойев должен понимать, что есть две стратегии и два пути развития: либо мы являемся частью современного цивилизованного мира, либо мы строим какой-то свой собственный мир где депутаты как арангутаны на деревьях. Как правильно пишут газеты, сегодняшний постыдный Парламент стал причиной раскола между властью и народом. Когда эта пропасть станет совсем большой, интересно будет, чем это закончится, но скорее всего ляпнувший глупость сегодня Сафа Мирзойев будет валить все беды на депутатов. Потому что, закончится этот позор революцией.

Парламентские расследования на самом деле являются одним из важнейших инструментов в тех странах, где существуют парламенты. И даже наш “стриптизный” Парламент, все равно мог бы выполнять эту функцию. Когда мы говорим, что многие причины коррупции были заложены в 90-е, надо понимать, что они на самом деле были так же заложены в советской системе, потому что там не было достаточного количества механизмов сдержек и противовесов. И когда мы говорим о противодействии коррупции, нам надо именно на них смотреть, надо усиливать именно механизмы прозрачности, подотчетности.

А за этот безпредел в Парламенте надо кого-то высокопоставленного серьезно наказать и вообще предъявить какие-то вопросы, раз он это все допустил.

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