Из-за инфляции реальная зарплата упала на 20-25%. Будем ожидать крупных митингов. Острота положения достигла такого размаха, что люди отказываются от Алиева. Социальный кризис в Баку обостряется с каждым днём. Грядет “Часовая” революция!

В разговорах азербайджанцев этим летом самое важное место занимает вопрос о том, что станет причиной революции и когда она произойдет? Социальный кризис или полнейшая деградация Алиевского режима? Вторая версия проще: в Азербайджане дела шли бы хорошо, но подрывные элементы вроде анти-народного парламента, стали вредительствовать, и помешали Алиеву стать хорошим лидером, бросили Азербайджан в смуту. Народ и диаспора отказались от Алиева. Интервью Монэ доказало, что уезжают из Азербайджана и им опасно возвращаться обратно.

Не будем забывать, что в этом году выйдут десятки тысяч на улицы – предыдущий митинг был совсем недавно, в январе на улицы вышло более 30 тысяч человек. Вызвали эти народные волнения всякие скандалы вроде “Саатгейта”, острый кризис в районах, бедность, а также бесправие людей в городах, недовольство средних городских слоев своим положением и бандитское поведение наших депутатов, нерешённый Карабахский вопрос. А также коррупция, которая тоже была вызвана несовершенством нашей власти. Власть стала причиной недостаточной модернизации общества в целом. “Реформы”, проводившиеся Алиевым и его министрами после 30 тысячного митинга, то есть нехотя, под давлением, дали весьма ограниченный результат. Так что новая волна народных волнений вероятна.

Нагрузка всяких Евроигр и фестивалей для экономики оказалась слишком тяжела. Приведём цифры. Бюджет покрывается за счёт нефти, что ведет к росту цен. Они выросли более чем в два раза. Солдатам не хватает продовольствия, они устали от окопов, а сын депутата развлекается на Ибице и получает под глаз от бандитов и отдает им часы за полтора миллиона! Сотни сограждан покидают Азербайджан, женщины уезжают на заработки в качестве проституток в Турцию и страны арабского мира. После тяжёлых потерь 2016-го года в армию призывают молодёжь, не подготовленную к армейской жизни. Новобранцев готовят к отправке на фронт в тыловых гарнизонах и перспектива отправиться на передовую вызывают отчаяние и ненависть к Алиеву.

Из-за инфляции реальная зарплата упала на 20-25%. Будем ожидать крупных митингов. Острота положения достигла такого размаха, что люди отказываются от Алиева. Социальный кризис в Баку обостряется с каждым днём. Грядет “Часовая” революция!