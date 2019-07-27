Он воин. Он таким- каким должен стремиться стать каждый молодой человек в Азербайджане. Уже надоели эти молодые моральные уроды ЙАП-овцы не умеющие связать двух слов.

Много лет назад когда Монэ (Мурад) Гулиев был еще молодым мальчиком он спел любительскую песню с певицей Айгюн Казымовой. Сегодня его песню слушает вся азербайджанская молодежь. Его фотографиями и постами делятся студенты и молодые люди живущие в Азербайджане. Возможно этот молодой человек еще не понимает, однако он поставил на колени режим деспотов. Поступок Монэ навсегда останется в сердцах азербайджанцев. Власть может объявить его непригодным гражданином, однако Монэ показал в очередной раз, что непригодными являются те, которые окружают власть держащих. Своим интервью, он зажег сердца и умы молодых людей в Азербайджане и убил страх. Именно страх держит в кресле представителей этого режима.

Монэ живет в США, чисто говорит по английски, занимается спортом, воспитывает прекрасных детей и сам зарабатывает деньги. От безысходности и Алиевской диктатуры в Азербайджане, Монэ как сотни других молодых людей покинул Азербайджан и отправился жить и работать в Америку. Монэ настоящий патриот Азербайджана. Ему все равно, что с ним будет, однако он думает о народе и о будущем страны. Сегодня, его обсуждает вся республика. Молодые азербайджанцы после просмотра его постов и интервью встают в знак почета. Всем уже понятно что Алиевский режим терпит крах как “Титаник” идущий на айсберг.

Нашего героя Мурада в детстве прозвали Монэ, ставшее его вторым именем. Монэ борится за вещи, в которые он верит, любым оружием, которое окажется в его распоряжении, Монэ романтичен, он верит в идеалы АДР и Мамед Эмина Расулзадэ. Говорят он в США читает труды времен АДР. Монэ верит в справедливость, это то чего Алиевский режим не смог дать своему народу. Монэ ищет правду не в одиночку, вместе с ним миллионы других азербайджанцев задаются вопросом о реалиях в нашем темном “королевстве” зла. Теперь у него есть чувство своего долга перед народом-помочь народу избавиться от бед Алиевского режима.

Монэ полюбила молоdежь — он настоящий революционер. Сильный, красивый, молодой и смелый как черт. Сразу понятно, что спокойная жизнь государственного чиновника или депутата не дело Монэ. Он воин. Он таким каким должен стремиться стать каждый молодой человек в Азербайджане. Уже надоели эти молодые моральные уроды ЙАП-овцы не умеющие связать двух слов. Харизматичные люди вроде Монэ должны сменить наших поп-корновых депутатов чьи сынки позорятся и убегают от бандитов на Ибице, а жены развлекают армян в своих стриптиз-барах. Именно этим моральным уродам должны сказать “Спасибо” Алиевы. Народ стал ненавидеть Алиевых именно благодаря им. Не в Монэ ищите причину и вину, а в своем окружении.

Ребята вроде Монэ не боятся смерти, они будут ее приветствовать. Касательно, поступка отца Монэ, бывшего министра Гудрета Гулиева скажем одно-это еще одно доказательство того, что мы обычная банановая диктатура. Режим заставляет отцов отказываться от своих сыновей… Про такие вещи мы читаем из рассказов времен ГУЛАГА и нацизма…

Монэ хочет уничтожить деспотичный режим и сегодня у власти затряслись ноги не от Монэ, а от того как молодежь отреагировала на интервью молодого человека нашему изданию. Его ненависть к режиму наделяет человека особой силой, превращает его в эффективную, почти мифическую, действующую четко машину уничтожения. Такими и должны быть наши молодые люди. Где бы ни застала деспотичная власть Монэ и таких как он — мы поддерживаем их. Такие как Монэ станут и превратятся в бренд пост-Алиевской эпохи. Сегодня ясно одно, очень скоро те, кто ругают и критикуют молодого человека будут сожалеть об этом. Монэ и другие критики это режима станут историей нового красивого Азербайджана…

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