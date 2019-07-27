Мы обнаружили новые веские доказательства касательно коррупции в нашем нефтяном секторе. В этот раз, это перевод отчета аудиторов поступивший в редакцию касательно нецелесообразных расходов в СОКАР.

Мы обнаружили новые веские доказательства касательно коррупции в нашем нефтяном секторе. В этот раз, это перевод отчета аудиторов поступивший в редакцию касательно нецелесообразных расходов в СОКАР. В одном из дочерних предприятий СОКАР недостача на десятки миллионов (20 миллионов!), а сын руководителя СОКАР тратит эти деньги чуть ли не каждую неделю на гулянки и тусовки как арабский шейх.

В большинстве нефтедобывающих развивающихся стран существуют собственные национальные нефтяные компании. Несмотря на то, что в ряде стран полным ходом идут реформы, национальные нефтяные компании по-прежнему славятся коррупцией и расточительством. Последние аудиторские проверки показали, что нерациональное использование средств и коррупция приводят к потерям в нашем нефтяном секторе. Потери такого масштаба дают макроэкономический эффект, который нельзя игнорировать. Коррупция часто имеет коммерческий характер и проявляется в виде влияния на закупки, оказываемого иногда под флагом защиты национальных интересов, однако на деле преследуются интересы банды Ровнага Абдуллаева и его окружения. Административной коррупции в СОКАР хоть отбавляй, в результате которой, пользуясь неэффективностью или слабостью официального регулирующего органа, они приватизируют регулирование. Более того, где они управляют значительными денежными потоками от имени правительства, окружение Ровнага Абдуллаева постоянно участвует в крупномасштабной коррупции.

В середине прошлого века Азербайджанская нефтяная компания, тогда всеми называющаяся “Азнефть” была гордостью народа и образцом для многих других развивающихся стран. Пользуясь небольшим капиталом, опытом независимых нефтяных компаний и всесторонней государственной поддержкой, Азнефть тех лет демонстрировала очень быстрый рост. В дополнение к значительным объемам нефтедобычи и доходам компания превратилась в гигантский конгломерат, имеющий среди прочего собственное буровое оборудование, нефтехимический комплекс и многое другое.

Однако шли года и к рулю нефтяной компании попал Ровнаг Абдуллаев и его окружение. Настоящие бандиты. Их жадность и любовь к казнокрадству привела к финансовому кризису не только в самой компании, но и в стране. Публичнуя критика должна заставить Ильхама Алиева назначить высокопоставленную комиссию (так называемую «Комиссию по расследованию ужасов в СОКАР») для расследования случаев коррупции в нефтянке в целом и в окружении Ровнага Абдуллаева в частности. Расследование выявит серьезные глубоко укоренившиеся проблемы, связанные с плохим управлением, коррупцией и приватизацией нефтяной отрасли влиятельными группами-родственниками Ровнага Абдуллаева. СОКАР нарушает законодательство Азербайджана во многих сферах. Законы Азербайджанской республики не распространяются на СОКАР в силу ее стратегического значения, а именно влиятельного босса Ровнага Абдуллаева.

Управление доходами непрозрачно; балансы компании никогда не публиковались, а прибыли не раскрывались. Аудиты, который периодически проводятся, показывают, что в компании функционировали самые настоящие бандиты – настоящий очаг коррупции. Лишь малая часть проходивших через СОКАР платежей иностранных подрядчиков, занимавшихся изыскательскими работами и добычей нефти, поступала в карман народу. Стоимость проектов СОКАР нередко завышалась в несколько раз, обогащая приближенных к компании лиц. Коррупция в таких масштабах возможна только только при соучастии высших политических кругов. Семейство Ровнага Абдуллаева и его друзья заняли ключевые позиции во всех частях нефтяной промышленности.

Наше расследование в показало, что сын Абдуллаева Рашад и его ближайшее окружение, включая руководителей высшего звена СОКАР и ряд нефтяников-родственников, получили от компании миллионы косвенными путями. В результате разоблачений руководство СОКАР должно уйти в отставку, более того, должно быть принято новое законодательство, которое приведет к кардинальной реструктуризации СОКАР, лишению ее особых привилегий и монопольной власти, а также к принятию мер по повышению конкурентоспособности и прозрачности компании, что положило конец разгулу коррупции.

Особого внимания заслуживают родственники Ровнага Абдуллаева. Они владеют компаниями, обслуживающими нефтяной сектор, которые также являются участниками коррупционной деятельности. Таких подрядчиков великое множество, и действуют они во всех звеньях отраслевой цепочки создания стоимости – от буровых работ и поставщиков материалов, машиностроительных и эксплуатационных компаний на стадии освоения месторождения и добычи до трубопроводных, перерабатывающих и строительных компаний на последующих стадиях. Обслуживающие компании очень часто впутываются в клубок коррупционной практики нефтяного сектора, особенно связанной с закупками.

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