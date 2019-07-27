Певец Филипп Киркоров был среди приглашенных гостей фестиваля “Жара”. Примечательным является то, что несмотря на небольшое расстояние всего лишь в несколько часов, певец прилетел в люксовой кабине борта номер 1 (Смотреть видео).

Певец Филипп Киркоров был среди приглашенных гостей фестиваля “Жара”. Примечательным является то, что несмотря на небольшое расстояние всего лишь в несколько часов, певец прилетел в люксовой кабине борта номер 1.

Напомним, что в прошлом году вокруг фестиваля “Жара” разразился скандал в связи с участием певицы Зары. Певица Зара близко ассоциируется с Арменией и часто поет армянские патриотические песни.

Необходимо отметить, что жители столицы и Азербайджана полюбили фестиваль. Ежегодно летом в Баку проходит международный музыкальный фестиваль «Жара». Организаторы позициаритуют фестиваль «Жара» — как “четыре дня концертов, окрашенных в неповторимые краски заката, четыре дня несравненных звездных дефиле на красной дорожке, четыре дня незабываемых вечеринок и кинопремьер, а также десятки тысяч зрителей и миллионов телезрителей.”

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