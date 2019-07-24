Есть два вида богатых людей. Один вид это те, которые добиваются всего сами и делают состояние из ничего. Перед ними мы снимаем шляпу. Есть также второй вид миллионеров. Это такие как наш герой Анар Алиев. Сельский парнишка стал мультимиллионером только потому что, является близким родственником Ровнага Абдуллаева. На него оформлены компании-монополисты, посредством которых Ровнаг Абдуллаев отмывает народные деньги. Если помните после скандала, который разразился вокруг имени этого безымянного миллионера, Анар Алиев все-таки решил дать интервью. Наговорил кучу глупостей вроде того, что хотел оставаться вне радара и тд. Сфотографировался на фоне золотых статуэток и решил, что мир у его ног.

Анар Алиев, это мальчик на побегушках Ровнага Абдуллаева номер 1. Он типичный экономический преступник, который помогает нефтяникам грабить народ. Как правило, не особо злоупотребляет спиртными напитками не принимает наркотики, вообщем типичный необтесанный сельский парень, которому посчастливилось родится кузеном Ровнага Абдуллаева.

Анаром Алиевым движет только корысть. Его корыстные цели и корыстная мотивация — главное, что толкает его на преступление. Другим мотивом является потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью. У Анара Алиева самые низкие морально-нравственные качества. Интересно, что сам Анар Алиев верит в свои права на имущество, добытое коррупционным путем.

Вообще, надо отметить что Ровнаг Абдуллаев как человек намного лучше и проще чем его неудавшийся сын и кузен. Ровнаг Абдуллаев, плохо или хорошо, прошел какой-то жизненный путь. Однако, членам своей семьи как мы в этом уже убедились воспитание дать не смог. Анар Алие например хамоватый, самонадеянный и самовлюбленный, ведет себя нескромно в одежде, в быту, а нормально держится только перед вышестоящим начальством. Про Рашада Абдуллаева даже и писать не хочется, так как это такой социальный мусор который история сметает очень быстро.

В заключении, надо понимать , что коррупция в СОКАР стала угрозой национальной безопасности и влечет большую часть социальных недугов в Азербайджане.