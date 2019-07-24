Махинации “КОРАЛ ЭНЕРДЖИ” и дорогие автомобили нефтяного-депутата

О роскошной олигархической жизни нашего нефтяника-депутата ходят невероятные легенды. Этими легендами пронизаны все социальные круги в Азербайджане. Говорят, что Рашад Абдуллаев, сын Ровнага Абдуллаева тратит на свои дни рождения миллионные суммы. С убеждением можно сказать, что он самый большой как говорится у нас “гёрмемиш”. Ходит весь в золоте как репперы начала 90-х годов. Ему только не хватает зубов из золота высочайшей пробы. Известно, что наш герой, является самым пассивным прожигателем народного богатства и никакой он не бизнесмен. А откуда в СОКАРе успешные бизнесмены? Там только папенькины сынки и родственники Ровнага Абдуллаева. Достоверных данных о быте, привычках и слабостях наших нефтяных воров очень много. Хотя частную жизнь Рашада Абдуллаева тщательно охраняют от посторонних глаз. Не так много у нас и пронырливых папарацци. Но мы смогли заглянуть за плотные шторы секретности и поэтому шайка Ровнага Абдуллаева попыталась остановить нашу работу. Однако отныне мы будет хлестать банду Ровнага еще хлеще. Сегодня мы расскажем о других подробностях жизни расхитителей народного богатства. Возможно, купаться в роскоши им осталось недолго, если цена на нефть продолжит снижение.

Откуда они взялись?

Ровнаг Абдуллаев появился на нефтяной арене давно. Он связан с Бейляром Эййубовым и в свое время был директором нефтеперерабатывающего завода. С приходом Ильхама Алиева к власти, Ровнаг Абдуллаев стал руководителем СОКАР, нефтяной жилы страны. Деньги потекли ручьем. Ситуация изменилась в 2006-м году, когда богатейшие месторождения нефти и нефть стали расти в цене. Поначалу их разрабатывали иностранные компании. Львиную долю иностранцы, конечно, забирали себе. Однако вскоре Ровнаг Абдуллаев увидел уровень жизни людей, отели, рестораны… И был поражён увиденным. Тогда он и решил, что его семья должна жить также.

Ровнаг Абдуллаев стал пересматривать договора с иностранцами и перераспределил доходы от нефти в пользу своей семьи через своих подручных таких как Анар Алиев, двоюродный брат Абдуллаева. С этого времени благосостояние нищих в прошлом людей резко пошло в рост. Близкие Ровнага Абдуллаева начали бурное строительство и инвестиции во все возможные индустрии. Достаточно сказать, что за 10 прошедших лет СОКАРовцы разграбили миллиарды из кармана наших шехидов и налогоплательщиков. Гигантские суммы отмывались через компании типа “Корал Энерджи” и вкладывались в виллы, рестораны, отели, яхты, самолеты. Благодаря доходам от нефти в считаные годы безграмотные родственники Ровнага Абдуллаева превратились в миллиардеров.

У кого больше Яхта?

Несколько лет назад в престижных кафе и ресторанах Турции посетители стали узнавать про загадочного мальчика–миллиардера. Его царские развлечения стали легендой для турков. О коллекционировании машин, яхт и дворцов можно и не говорить. Этот мальчик, как впоследствии оказалось, Рашад Абдуллаев тратит на это десятки миллионов долларов в год.

Мы уже не раз рассказывали как мальчик кичился что является обладателем крутых яхт. А про дворцы семьи Ровнага Абдуллаева ходят самые невероятные слухи. Всё в золоте, и отделано слоновой костью и дорогим деревом. Мебель изготовлена исключительно на заказ в Европе. Даже унитазы заказывали золотые, а люстры – из дорогого богемского стекла. Одежды Рашада Абдуллаева и его домочадцев сшиты из эксклюзивных материалов и стоят бешеных денег. Говорят, ремни и рубашки стоят от 30 тысяч долларов за штуку.

Зачем тебе столько машин?

Чудит папенькин сынок по-разному. Есть у Рашада Абдуллаева кошелек отделанный высококачественной кожей, золотом и драгоценными камнями. Обошелся этот кошелек её владельцу в круглую сумму. А вообще в его гараже много автомобилей разных марок, и все они уникальные, единственные в своём роде. Кстати после свадьбы Рашад Абдуллаев обещал построить новый дворец, где тоже скорее всего мы увидем дорогой ангар с коллекцией дорогих авто.

Говоря о машинах. В Европе у подручных Ровнага Абдуллаева целые гаражи из самых уникальных авто. Например авто с номерами А4ААА принадлежащие Аднану Ахмедзаде (человек Ровнага Абдуллаева). В годовых отчётах бухгалтера семьи Абдуллаевых стоит многозначная сумма. Немудрено, ведь Рашад Абдуллаев, при появлении на публике должен быть как женщина надевать на себя по пять-семь килограммов украшений и драгоценностей. Коллекции постоянно пополняются – Рашаду Абдуллаеву не пристало появляться на людях дважды с одними и теми же колье, кольцами, браслетами.