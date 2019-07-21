Каждый его час стоит 1 миллион 200 тысяч евро

Вот уже два дня как был нанесен удар по сайту azerbaycansaati.tv, и он был уничтожен. Конечно же, в ближайшие дни мы восстановим его работу. На этот раз мы переведем сайт на более надежный хостинг и доведем безопасность до самого высшего уровня.

Почему этот сайт превратился в головную боль для азербайджанских властей? И это несмотря на то, что он заблокирован на территории Азербайджана и по наблюдению многих не должен представлять большую важность. Однако это абсолютно не так. Хоть сайт и заблокирован на территории Азербайджана, показатели посещаемости посредством vpn высоки. Во-вторых, на этом сайте размещаются материалы не только на азербайджанском, но и на русском и английском языках. В-третьих, организаторы атак на сайт, несомненно думают, что мстят телевизионной программе Азербайджан Сааты и в целом Turan TV, транслируемому посредством сателлита, с которыми они не могут справиться. Мы не будем мстить, просто продолжим свою деятельность.

Ddos атаки организованы по заказу SOCAR, и даже по мнению некоторых специалистов, можно предположить, что заказчики связались с хостингом, на котором расположен сайт и создают дополнительные сложности (name.com). Кстати, хотим сообщить азербайджанским коллегам, что те, кто размещают сайт на name.com, пусть как минимум подумают о том, чтобы уйти оттуда. Если сомнения относительно этого сервиса подтвердятся, он будет бойкотирован на международном уровне. Речь идет об участии в преступлении против свободы медиа в обмен на большие деньги.

Азербайджанские власти в лице Ровнага Абдуллаева могут считаться победившими на этом этапе. Несмотря на то, что в течение ближайшей недели возможно будет восстановить деятельность

azerbaycansaati.tv.