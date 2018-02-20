Suriyanın PYD/YPG silahlı qruplaşmaları ilә razılaşan Әsәd rejiminә bağlı qüvvәlәr Türkiyәnin “Zeytun budağı” әmәliyyatı apardığı Afrinә daxil olub. Suriya dövlәt televiziyası Әsәd rejiminә bağlı qüvvәlәrin girdiyi bölgәni Türkiyә SİHA-larının (Silahlı İnsansız Hava Aracı) vurduğunu bildirib.
Bәzi qaynaqlara görә isә Türkiyә topçularının da Әsәd rejiminә bağlı qüvvәlәrin hәrbi texnika karvanının yerlәşdiyi bölgәni vurduğu bildirilir.
Digәr tәrәfdәn isә bu bombardman sonrasında Әsәd rejiminә bağlı qüvvәlәrin 2 döyüşçüsünün öldüyü, 5 döyüşçünün isә yaralandığı mәlum olub.
azadliq.info
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