Rusiyanın müxalifәt lideri Aleksey Navalnı prezident seçkilәrinә namizәd olmaqdan ötrü yetәrli sayda imza topladığını vә 18 martda keçirilәcәk prezident seçkilәrindә namizәd olacağını bildirib.
Korrupsiya araşdırmasından dolayı iyun ayında 30 sutka hәbs cәzası alan Navalnının bu sәbәbdәn seçkilәrdә iştirakı qadağan edilmişdi.
Digәr tәrәfdәn Navlnının tәrәfdaşları bu gün 20 ayrı şәhәrdә aksiyalar keçirib. Moskvadakı mitinqdә insanlar önündә çıxış edәn Navalnı prezidentliyә namizәd olmaq üçün yetәrli imza toplanıldığını elan edib.
Xüsusi ilә gәnclәrin dәstәklәdiyi Navalnı namizәdliyinin rәsmilәşәcәyi tәqdirdә Putinә qarşı әn güclü rәqib kimi göstәrilir.
azadliq.info
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