2018-ci ilin iyun-iyul ayları Rusiyada keçiriləcək dünya futbol çempionatının son iştirakçısı bəlli olub. Noyabrın 15-də Yeni Zelandiyanı qəbul edən Peru 2:0 hesabı ilə qalib gələrək 1982-ci ildən bəri ilk dəfə final raunduna çıxıb. İlk oyunda hesab açılmamışdı.
Dünya çempionatında oynayacaq 32 komandanın siyahısı:
Avropa – Rusiya, Fransa, İsveç, Portuqaliya, İsveçrə, Almaniya, Serbiya, Polşa, Danimarka, İspaniya, İngiltərə, Belçika, İslandiya, Xorvatiya;
Afrika – Tunis, Nigeriya, Mərakeş, Seneqal, Misir;
Asiya – İran, Cənubi Koreya, Yaponiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Avstraliya;
Cənubi Amerika – Braziliya, Uruqvay, Argentina, Kolumbiya, Peru;
Şimali və Mərkəzi Amerika – Meksika, Kosta Rika, Panama.
2018-ci ildə keçiriləcək 21-ci dünya futbol çempionatında oynayacaq komandaların əvvəlki çempionatlarda əldə etdiyi ən yüksək nəticələr:
Braziliya – 20 dünya çempionatında iştirak edib, 5 dəfə çempion olub;
Almaniya – 18 dünya çempionatında iştirak edib, 4 dəfə çempion olub;
Argentina – 16 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə çempion olub;
Uruqvay – 12 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə çempion olub;
İngiltərə – 14 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə çempion olub;
Fransa – 14 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə çempion olub;
İspaniya – 14 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə çempion olub;
İsveç – 11 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 2-ci yeri tutub;
Polşa – 7 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə 3-cü yeri tutub;
Portuqaliya – 6 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 3-cü yeri tutub;
Xorvatiya – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 3-cü yeri tutub;
Belçika – 12 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 4-cü yeri tutub;
Cənubi Koreya – 9 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 4-cü yeri tutub;
İsveçrə – 10 dünya çempionatında iştirak edib, 3 dəfə 1/4 finala çıxıb;
Meksika – 15 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə 1/4 finala çıxıb;
Peru – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə ikinci raunda çıxıb;
Kolumbiya – 5 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/4 finala çıxıb;
Kosta Rika – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/4 finala çıxıb;
Danimarka – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/4 finala çıxıb;
Seneqal – 1 dünya çempionatında iştirak edib, 1/4 finala çıxıb;
Nigeriya – 5 dünya çempionatında iştirak edib, 3 dəfə 1/8 finala çıxıb;
Yaponiya – 5 dünya çempionatında iştirak edib, 2 dəfə 1/8 finala çıxıb;
Səudiyyə Ərəbistanı – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/8 finala çıxıb;
Mərakeş – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/8 finala çıxıb;
Avstraliya – 4 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 1/8 finala çıxıb;
İran – 4 dünya çempionatında iştirak edib;
Tunis – 4 dünya çempionatında iştirak edib;
Rusiya – 3 dünya çempionatında iştirak edib;
Misir – 2 dünya çempionatında iştirak edib;
Serbiya – 1 dünya çempionatında iştirak edib;
İslandiya – iştirak etməyib;
Panama – iştirak etməyib.
Rusiya SSRİ-nin, Serbiya Yuqoslaviyanın, eləcə də Serbiya və Çernoqoriyanın varisi kimi tanınır.
SSRİ 7 dünya çempionatında iştirak edib, 1 dəfə 4-cü yeri tutub.
Yuqoslaviya 9 dünya çempionatına qatılıb, 2 dəfə 4-cü yeri tutub, Serbiya və Çernoqoriya 1 dünya çempionatında iştirak edib.
novator.az
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