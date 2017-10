Avropa Məhkəməsinin qərarının kompensasiya hissəsinin icrası ilə bağlı

Araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmayıl Avropa Məhkəməsinin 06 aprel 2017-ci il tarixli qərarının icrası ilə bağlı Prezident Administrasiyasına məktublar yazır. Məktubun yazılmasına səbəbsə Avropa Məhkəməsinin qərarıyla jurnalistə veriləcək kompensasiyanın ödənilməməsidir. Jurnalistə və onun vəkilinə çatacaq 8 min avrodan indiyədək yalnız 1500 avro X.İsmayılın hesabına köçürülüb. Jurnalist qalan məbləğin nə vaxt hesaba köçürüləcəyi ilə bağlı PA-ya yazdığı məktublara cavab ala bilmir. Həmin məktublarla tanış olun:

Birinci məktub

Salam Səadət xanım, vəkilim Fariz Namazlı Avropa Məhkəməsinin 06 aprel 2017-ci il tarixli qərarının icrası ilə bağlı 7 avqust 2017-ci il tarixində sizə müraciət göndərib və bundan sonra mənim bank hesabıma bir bank köçürməsi edilib. Avropa Məhkəməsinin qərarında mənə 6000, vəkilimə 2000 avro vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutulsa da, hesabıma yalnız 1500 avro köçürülüb. Tam məbləğin köçürülməməsinin səbəbi və kompensasiyanın qalan hissəsinin köçürüləcəyi vaxt barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Avropa Məhkəməsinin qərarlarında həm də kompensasiyanın ödənməsində yubanmalar olarsa, bank faizlərinin hesablanaraq ödənməsi nəzərdə tutulduğundan, bu qərarın dövlətimizin büdcəsinə əlavə ziyan vurulmadan icrasına ümidliyəm.

Ən xoş arzularla, Xədicə İsmayılova

İkinci məktub

Prezident Administrasiyası, Xanım Səadət Novruzovaya

Hörmətli Səadət xanım, ümid edirəm, məktublarımla sizi narahat etmirəm. Ötən gün banka müraciət etdim və məlum oldu ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin işim üzrə verdiyi qərara görə ödənməli kompensasiyanın qalanı hələ də hesabıma göndərilməyib.

Xatırladım ki, Avropa Məhkəməsinin 06 aprel 2017-ci il tarixli qərarı ilə mənə 6000 (altı min) avro, vəkilim Fariz Namazlıya isə 2000 (iki min) avro ödənməlidir. Hələ ki, ödənməli 8000 avrodan yalnız 1500 avro məbləğində vəsait hesabıma köçürülüb. Doğrusu, kompensasiyanın ödənməsində yubanmalar məni çox məyus etdi. Öncə imkansızlıqdan ödənmir, deyə düşündüm. Amma büdcəmizin yetənəksizliyi ilə bağlı kədərli düşüncələrdən məni dövlət başçısının son müşavirədə söylədikləri ayırdı. Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında prezident Əliyev bildirdi ki, ölkəmiz bütün sahələrdə inkişaf edir, xarici ticarət, kənd təsərrüfatı, qeyri-neft iqtisadiyyatı inkişaf edir. Bir halda ki, dövlətimizin iqtisadi göstəriciləri narahatlıq üçün əsas vermir, mənə ödənməli kompensasiyanın yubadılmasına səhlənkarlıqdan başqa səbəb tapmağa çətinlik çəkirəm. Ümid edirəm, tezliklə büdcə, yoxsa məmur yetənəksizliyi arasında narahat düşüncə gəzişmələrimə son qoyulacaq və mən Avropa Məhkəməsinin qərarının yubadılmadan, tam icrası ilə bağlı sizə təqdir məktubu göndərə biləcəyəm.

Ən xoş arzularla, İsmayılova Xədicə Rövşən qızı

P.S. Aldığınız məktublara cavab yazsanız, bu, onların ən azından oxunduğu barədə təsəvvür yaradar.

Üçüncü məktub

Ümid edirəm ki, işləriniz qaydasındadır. Mənim də işlərimin qaydasına düşməsi üçün Avropa Məhkəməsinin qərarı üzrə kompensasiyanın ödənilməmiş hissəsinin ödənməsinə ehtiyac var. Xatırladıram ki, Avropa Məhkəməsinin 06 aprel 2017-ci il tarixli (Case of Mehtiyev and others v Azerbaijan) qərarının icrası ilə bağlı mənə və vəkilimə 8000 avro ödənməlidir. Bu məbləğdən yalnız 1500 avro ödənilib. 6500 avronun ödənməsini, yaxud ödənəcəyi vaxtla bağlı məlumat verməyinizi xahiş edirəm. Vətəndaş müraciətlərini cavablandırmaqla bağlı məmurların üzərinə qanunvericilikdə qoyulmuş vəzifələri sizə xatırlatmağı artıq sayır, ən qısa müddətdə əvvəlki müraciətlərimə cavab almağa ümidliyəm.

Ən xoş arzularla, Xədicə İsmayılova

