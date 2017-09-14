Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin ilk turunun oyunlarına yekun vurulub.
Bu gün daha 8 qarşılaşma keçirilib.
Türkiyə təmsilçisi “Beşiktaş” Porutqaliyada “Portu”nun qonağı olub. “Qara qartal” çətin səfərdən 3 xalla qayıtmağı bacarıb.
Turnirin son qalibi “Real” öz meydanında Kiprin APOEL klubunu məğlub edib. “Mançester Siti” səfərdən “Feyenoord”a böyükhesabla qalib gəlib. Dormund “Borussiya”sı isə rəqib meydanında digər İngiltərə təmsilçisi “Tottenhem”ə uduzub.
E qrupu
“Liverpul” (İngiltərə) – “Sevilya” (İspaniya) – 2:2
Qollar: Ben Yedder, 5 (0:1), Firmino, 21 (1:1), Salah, 37 (2:1), Korrea, 72 (2:2)
“Maribor” (Sloveniya) – “Spartak” (Moskva, Rusiya) – 1:1
Qollar: Səmədov, 60 (0:1), Bohar, 85 (1:1)
F qrupu
“Feyenord” (Hollandiya) – “Mançester Siti” (İngiltərə) – 0:4
Qollar: Stounz, 2, Aquero, 10, Xesus, 25, Stones, 63
“Şaxtyor” (Ukrayna) – “Napoli” (İtaliya) – 2:1
Qollar: Tayson, 16 (1:0), Ferreyra, 58 (2:0), Milik, 71-pen (2:1)
G qrupu
“Leyptsiq” (Almaniya) – “Monako” (Fransa) – 1:1
Qollar: Forsberq, 33 (1:0), Tielemans, 35 (1:1)
“Porto” (Portuqaliya) – “Beşiktaş” (Türkiyə) – 1:3
Qollar: Taliska, 13 (0:1), Mareqa, 21 (1:1), Tosun, 28 (1:2), Babel, 86 (1:3)
H qrupu
“Real” (İspaniya) – APOEL (Kipr) – 3:0
Qollar: Ronaldo, 12; 50-pen, Ramos, 61
“Tottenhem” (İngiltərə) – “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) – 3:1
Qollar: Min Son, 4 (1:0), Yarmolenko, 11 (1:1), Keyn, 15 (2:1); 60 (3:1)
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