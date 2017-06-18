“The Putin İnterviews (Putinin reportajları) sәnәdli filmi üçün mәşhur ABŞ rejissoru Oliver Stona müsahibә verәn Putin Türkiyәdәki 15 iyun hadisәlәri haqqında danışıb.

“Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğan ABŞ-ın çevrilişә cәhd planında iştirak etdiyini heç vaxt mәnә demәyib. Amma mәn bu mәntiqlә yola çıxa bilәrәm. Әgәr Fәtullah Gülәn hәqiqәtәn çevriliş planında iştirak edibsә, açığı mәnim bu barәdә mәlumatım yoxdur, demәli ABŞ kәşfiyyat qüvvәlәrinin bu plandan xәbәrdar olmamasına inanmaq çox çәtindir.

Sputnikә verdiyi açıqlamada İncirlik hәrbi bazasına da münasibәt bildirәn Putin ABŞ-ın Hәrbi Hava Qüvvәlәrinin İncirlik hәrbi bazasında olduğunu vә 15 iyun çevrilişә cәhd planında İncirlik hәrbi bazasındakı әsgәrlәrin fәal iştirak etdiyini deyib. Türkiyәdә ABŞ-ın nüvә silahlarının olduğuna diqqәt çәkәn Putin Türkiyәdә hәrbi çevrilişә cәhd kimi planların olduğunu nәzәrә alaraq nüvә silahlarının taleyindәn narahat olduğunu bildirib.

azadliq.info

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