Gürcüstanın keçmiş baş naziri, milyarder iş adamı 61 yaşlı Bidzina İvanaşvilinin iflic olması ilә bağlı xәbәr yayılıb. Bu xәbәr gün boyu sosial şәbәkәlәrdә geniş yayılıb. Bir neçә saat öncә Gürcüstanın әn mәhşur kanallarından olan Rustavi 2-nin baş direktoru Nika Qavramiya facebook sәhifәsindәn skandan açıqlama verib. Qavramiya ilk olaraq bildirib ki, әldә etdiyi mәlumatlara görә İvanaşvili Lüksemburqa aparılıb vә 6 hәkimin nәzarәtindә olub. İkinci açıqlamasında isә Qavramiya İvanaşvilinin sәhhәtinin pislәşdiyini vә müalicә üçün Almaniyaya aparıldığını әlavә edib. İvanaşvilinin bankı Kartın xalqla әlaqәlәr xidmәtinin rәhbәri

Georgi Udzilauri mәlumatların əsassız olduğunu bildirib.

azadlıq.info

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