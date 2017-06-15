Rusiya prezidenti Vladimir Putin birbaşa efirdә suallara cavab verib. Rusiya 24, Vesti, Rusiya 1 kanallarında Putin Rusiya iqtisadiyyatı, Suriya siyasәti, ABŞ-la әlaqәlәr vә Krımla bağlı suallara cavab verib. Proqramdan sonra jurnalistlәrin suallarını cavablandıran Putin kürd mәsәlәsinin çox hәssas olduğunu vә kürdlәrlә әlaqәlәri inkişaf etdirәcәklәrini bildirib. Rusiyanın hәr zaman kürdlәrlә әlaqәdә olduğunu vә әlaqәlәri kәsmәk üçün heç bir sәbәb olmadığına bildirәn Putin ortaq problem olan terrorun hәllinin vacibliyini qeyd edib. Daha әvvәl dә bir neçә dәfә demişәm, kürd milislәr hәr zaman terrorla mübarizәyә çox önәmli fayda veriblәr. Putin Rusiyanın İraqda da aktiv әlaqәlәrinin olduğunu vә zamanla daha da inkişaf etdәcәklәrini bildirib.

Suriya ilә bağlı suallara cavab verәn Putin mәqsәdlәrinin Suriya ordusunu güclәndirmәk olduğunu bildirib. Suriya ordusunu güclәndirdikdәn sonra lazım olsa havadan da dәstәk verәcәklәrini bildirib. Putin Suriyadakı digәr hәdәflәrinin isә Suriyada siyasi hәll mәrhәlәsinin başlanması olduğunu vurğulayıb. Suriyada yeni silahlarını da sınaqdan keçirdiklәrini bildirәn Putin bunun onlar üçün әvәssiz bir imkan olduğunu bildirib.

azadliq.info

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