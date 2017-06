20-dən artıq aparıcı beynəlxalaq təşkilat Gürcüstanın Baş naxirindın izahat tələb edir

Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstana Avropa Birliyinin tələbini xatırladırlar və jurnalist Əfqan Muxtarlının oğurlanması ilə bağlı şəffaf araşdırma aparmağa çağırırlar.

Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları baş nazirdən Muxtarlı işi ilə bağlı izahat istəyir. Gürcüstan hökumət administrasiyası artıq Brüsseldən müvafiq məktub alıb.

Müraciət müəlliflərinin əsas tələbi jurnalistin oğurlanması ilə bağlı şəffaf araşdırma aparıb suallara aydın cavab verməkdir.

“Biz hələ də baş nazirdən cavab almamışıq. Ola bilsin o işə ciddi yanaşır. Ancaq indi baş verənlər kədərlidir. Çünki Gürcüstan insan haqları sahəsində regionda aparıcı ölkə idi. İndi isə biz görürük ki, bu ölkədə repressiyaadan qaçıb gələn insanlar müdafiəsizdir. Artıq Gürcüstanda çoxları özlərin müdafiəsiz görür.

Bu situasiya Gürcüstan üçün qara ləkədir. Gürcüstan bu məsələni şəffafhəll edəcəyini sübut etməlidir. Hazırlanan qətnamə, Avropa Parlamentində planlaşdırılan debatlar göstərir ki, bu məsələ Avropanı narahat edir. Avropa Birliyi Gürcüstandan insan hüquqları müdafiəsinin yüksək standartını tələb edir”, – bunu “İnsan haqları uğrunda beynəlxalq tərəfdaşlıq” təşkilatının rəhbəri Bricit Düfor deyir.

Hazırkı mərhələdə Gürcüstanla bağlı söhbətin hansı kontekstdə getdiyi məlum deyil.

Məktubu aşağıdakı təşkilatlar imzalayıb:

Canadian Journalists for Free Expression

CEE Bankwatch Network

Civil Rights Defenders

Committee to Protect Journalists

Crude Accountability

English PEN

FIDH, within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

Freedom Now

Human Rights First

Human Rights House Foundation

Human Rights Watch

Index on Censorship

IFEX

International Media Support

International Partnership for Human Rights

Institute for War and Peace Reporting

Netherlands Helsinki Committee

Norwegian Helsinki Committee

PEN America

PEN International

People in Need

Reporters Without Borders (RSF)

World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders