Türkiyə bu qərarı rədd etdiyini bildirdi

ABŞ Nümayәndәlәr Palatası Xarici Әlaqәlәr Komitәsi bu gün Türkiyә prezidenti Rәcәb Tayyib Әrdoğanın mühafizәçilәrinin Vaşinqtondakı sәfirlik binası önündә olan etiraza müdaxilәsini qınayan qәtnamә qәbul edib. Bu qәtnamәnin ardından yazılı açıqlama verәn Türkiyә xarici işlәr nazirliyi mәtbuat xidmәtunin rәhbәri Hüseyn Müftüoğlu Nümayәndәlәr Palatasının bu qәtnamәsini rәdd etdiklәrini bildirib. Ayrıca Hüseyn Müftüoğlu bildirib ki, baş verәnlәr ABŞ tәrәfinin ciddi tәhlükәsizlik tәdbiri almamasından dolayı baş verib. “Hәr yerdә ciddi tәhlükәsizlik işlәri görüldüyü halda niyә sәfirlik binası önündә tәhlükәsizlik tәdbiri görülmәyib?”

azadliq.info

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